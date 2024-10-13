Λίβανος: 51 νεκροί και 174 τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο και 174 τραυματίστηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στη χώρα.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία, περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από τότε που Χεζμπολάχ και Ισραήλ μπήκαν σε ανοιχτό μεταξύ τους πόλεμο στις 23 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.