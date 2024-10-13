ΗΠΑ: Οικογένεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο αφού έφαγε τοξικά μανιτάρια

Έντεκα μέλη της οικογένειας Amish στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και παιδιά, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά την κατάποση τοξικών μανιταριών, λένε οι αξιωματούχοι.

Η Εθελοντική Πυροσβεστική Εταιρεία Delta-Cardiff περιέγραψε τη δηλητηρίαση ως «συμβάν μαζικών ατυχημάτων» στο Peach Bottom Township στην κομητεία Γιορκ της Πενσυλβάνια.

Μέλος της οικογένειας, σύμφωνα με το BBC, είπε στις αρχές ότι αρρώστησαν αφού έφαγαν άγρια ​​μανιτάρια και ότι ένα από αυτά το «βρήκε στο δάσος και το έφερε στο σπίτι για δείπνο».

Το μέλος της οικογένειας που ανέφερε τις ασθένειες περπάτησε περίπου 0,8 χλμ για να καλέσει βοήθεια, καθώς η οικογένεια δεν έχει τηλέφωνο, δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.

Έξι ασθενοφόρα μετέφεραν τους ασθενείς στο νοσοκομείο. Στο σημείο κλήθηκε επίσης η αστυνομία της Πολιτείας της Πενσυλβάνια.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ συνιστά να συμβουλευτείτε έναν έμπειρο ειδικό για να εντοπίσετε σωστά τα μανιτάρια που είναι ασφαλή για κατανάλωση και λέει ότι είναι πολύ πιο ασφαλές να προμηθευτείτε μανιτάρια από παντοπωλεία ή επαγγελματικές φάρμες μανιταριών.

Υπάρχουν περίπου 250 ποικιλίες δηλητηριωδών άγριων μανιταριών που βρίσκονται σε όλη τη Βόρεια Αμερική, σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων της Βρετανικής Κολούμπια.

Πηγή: skai.gr

