Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί εξαπολύθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στον Λίβανο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις δημοσιογράφοι, μεταδίδει το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Το ANI εξήγησε πως «τρεις δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στη Χασμπάγια», διευκρινίζοντας πως «ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιδρομή στις 03:30 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στα σύνορα Λιβάνου-Συρίας».

Σύμφωνα με πληροφορίες λιβανικών ΜΜΕ, ο βομβαρδισμός είχε στόχο ξενοδοχείο στη Χασμπάγια, περίπου 50 χιλιόμετρα νότια της Βηρυτού.

Σύμφωνα με το ANI, έγιναν επίσης νέοι βομβαρδισμοί σε νότια προάστια της Βηρυτού.

Ο σφοδρότερος καταγράφτηκε στη Σουέιφατ αλ Αμρούσια, όπου καταστράφηκαν δυο κτίρια και ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά. Μαύρος καπνός υψώνεται από την ζώνη αυτή, ανέφερε το πρακτορείο.

Άλλος βομβαρδισμός είχε στόχο τη συνοικία της Αγίας Τερέζας, όπου κατέρρευσαν δυο κτίριο κοντά στο Συνταγματικό Συμβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.