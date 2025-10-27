Οι πτήσεις που αναχωρούσαν για το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες διακόπηκαν για λίγο λόγω έλλειψης προσωπικού σε εγκατάσταση ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στη Νότια Καλιφόρνια, δήλωσε την Κυριακή η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας, ενώ η υπηρεσία ανέφερε επίσης καθυστερήσεις που σχετίζονται με το προσωπικό στο Σικάγο, την Ουάσινγκτον και το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ.

Η FAA εξέδωσε προσωρινή απαγόρευση πτήσεων σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο αμέσως μετά την πρόβλεψη του υπουργού Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι , ότι οι ταξιδιώτες θα δουν περισσότερες πτήσεις να καθυστερούν και να ακυρώνονται τις επόμενες ημέρες, καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας της χώρας εργάζονται άμισθοι κατά τη διάρκεια του shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην εκπομπή του Fox News «Sunday Morning Futures», ο Σον Ντάφι είπε ότι περισσότεροι ελεγκτές δηλώνουν άρρωστοι, καθώς οι ανησυχίες για τα χρήματα επιδεινώνουν το άγχος μιας ήδη απαιτητικής εργασίας.

«Μόλις χθες,... είχαμε 22 ενεργοποιήσεις προσωπικού. Αυτή είναι μια από τις υψηλότερες που έχουμε δει στο σύστημα από τότε που ξεκίνησε το κλείσιμο. Και αυτό είναι ένα σημάδι ότι οι ελεγκτές εξαντλούνται», είπε.

Η FAA δήλωσε ότι τα αεροπλάνα που είχαν προορισμό το Λος Άντζελες παρέμειναν καθηλωμένα στα αεροδρόμια από τις 11:42 π.μ. ώρα Ανατολικής Αμερικής και η υπηρεσία ήρε την απαγόρευση προσγείωσης στις 1:30 μ.μ. ώρα Ανατολικής Αμερικής.

Σύμφωνα επίσης με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλας Φορτ Γουόρθ και το Αεροδρόμιο Ντάλας Λαβ Φιλντ κατέγραψαν πολύ μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις αφίξεις λόγω, όπως χαρακτήρισε η FAA, προβλημάτων με τον καιρό και τον εξοπλισμό.

Η έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας ανά βάρδια προκάλεσε επίσης προβλήματα στις απογειώσεις και τις αφίξεις την Κυριακή στο Διεθνές Αεροδρόμιο Newark Liberty του Νιου Τζέρσεϊ και στο Αεροδρόμιο Teteboro, καθώς και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Southwest Florida στο Φορτ Μέγιερς της Φλόριντα, σύμφωνα με την FAA.

Το βράδυ της Κυριακής, η FAA επιβράδυνε επίσης την κυκλοφορία στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ο'Χέαρ του Σικάγο λόγω έλλειψης προσωπικού στους ελεγκτές κυκλοφορίας.

Πηγή: skai.gr

