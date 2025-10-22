Τσεχία: Ένας υπουργός απολογητής των ναζί

Η μεγάλη του αγάπη είναι το αυτοκίνητο. Γενικώς. Διαθέτει μια σειρά από πανάκριβα μοντέλα Jaguar, Rolls-Royce, Aston Martin και φυσικά μια χειροποίητη Maybach. Η πολιτική είναι μάλλον το χόμπι του, όπως μαρτυρά η ονομασία που διάλεξε για το κόμμα του: «Αυτοκινητιστές για τους εαυτούς τους».

O 40χρονος Φίλιπ Τούρεκ κατάφερε ωστόσο να μπει και στην ευρωβουλή το 2024, αλλά και στην εθνική βουλή της Τσεχίας στις πρόσφατες εκλογές, με ποσοστό 6,8% και να εκλεγεί βουλευτής. Και επειδή οι ιδέες του συμπίπτουν σε αρκετά σημεία με τον εθνολαϊκιστική, μελλοντικό πρωθυπουργό Αντρέι Μπάμπις του ΑΝΟ (Δράση Δυσαρεστημένων Πολιτών) αποφάσισε να στηρίξει και την επόμενη κυβέρνηση μαζί με το ακροδεξιό SPD (Κόμμα Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας), εξασφαλίζοντας όμως την καθόλου ασήμαντη θέση του υπουργού των Εξωτερικών.

Βιογραφικό με κενά

Ο Τούρεκ οδηγός αγώνων με μέτριες επιτυχίες στο παρελθόν, απόφοιτος μη αναγνωρισμένων ιδιωτικών πανεπιστημίων και έμπορος αυτοκινήτων είναι ένας θερμός θιασώτης του οικονομικού νεοφιλελευθερισμού, όπως και ο Μπάμπις και μοιράζεται μαζί του τον αγώνα κατά της «Πράσινης Συμφωνίας» της ΕΕ και της κατάργησης της πώλησης οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης μετά το 2035. Μοιράζεται και άλλες αυταρχικές ιδέες, τις οποίες έχει διατυπώσει κατά καιρούς ενώ οι επαφές του με τη δικαιοσύνη δεν ήταν και τόσο σπάνιες.

Μια πρώην σύντροφός του τον έχει καταγγείλει για χρόνια κακοποίηση, ενώ το ενδιαφέρον τράβηξαν και βίντεο που είχε τραβήξει ο ίδιος καμαρώνοντας στο τιμόνι την ώρα που οδηγούσε με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, έχει κατηγορηθεί ότι απείλησε με θάνατο έναν ξένο διπλωμάτη. Αυτά όμως ήταν λίγο πολύ γνωστά και στους ψηφοφόρους του και στον μελλοντικό του πολιτικό προϊστάμενο. Αυτό που δεν ήξερε ή ίσως υποτίμησε ο Μπάμπις είναι το γεγονός ότι ο Τούρεκ έχει κατά καιρούς εκφραστεί θετικά υπέρ του ναζισμού και των συμβόλων του.

Λάθη της… νιότης

Για παράδειγμα, σε έναν αγώνα ταχύτητας το κράνος του έφερε το σήμα μιας μοίρας μαχητικών της Βέρμαχτ. Δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι είναι συλλέκτης τέτοιων ιστορικών «κειμηλίων». Κάποια στιγμή έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του χωράει «88 λίτρα βενζίνης». Το 8 είναι το συνθηματικό των «μυημένων» για το όγδοο γράμμα της αλφαβήτου (Η) και το 88 σημαίνει ΗΗ δηλαδή «Heil Hitler».

Ερευνητές δημοσιογράφοι έχουν αλιεύσει σειρά ρατσιστικών, μισογυνικών και ομοφοβικών του σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία επιχείρησε να διαγράψει μετά από την ενασχόλησή του με την πολιτική. Υπάρχουν επίσης δηλώσεις θαυμασμού για τον Χίτλερ και τον Μουσολίνι, υποτιμητικά σχόλια για τον «μαύρο» Ομπάμα και μια σειρά άλλα κατορθώματα, τα οποία αναγκάστηκε να παραδεχτεί και να τα αποδώσει στην ισχυρή του ροπή προς το «μαύρο χιούμορ» και στο νεαρό της ηλικίας του. Υπάρχει τέλος και μια φωτογραφία του με το ένα χέρι στο τιμόνι και το άλλο υψωμένο στον ναζιστικό χαιρετισμό.

Απειλεί με μηνύσεις

Τώρα το κόμμα του απειλεί με μηνύσεις τις εφημερίδες που έφεραν όλα αυτά στη δημοσιότητα. Για τους «Αυτοκινητιστές» ο Τούρεκ είναι μια «εικόνα» όπως δήλωσαν χαρακτηριστικά και επιμένουν στον διορισμό του στη θέση του υπουργού. Μένει να φανεί αν ο Αντρέι Μπάμπις θα ζητήσει τελικά την αντικατάστασή του από έναν άλλο αυτοκινητιστή, όπως έχει ήδη δηλώσει ή αν τη λύση θα δώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Πετρ Πάβελ, που ορκίζει την κυβέρνηση και μπορεί να απορρίψει οποιονδήποτε υπουργό. Έτσι κι αλλιώς πάντως η νέα κυβέρνηση της Τσεχίας προκαλεί ήδη ανησυχίες στις γειτονικές χώρες, αλλά και στις Βρυξέλλες με τον εθνολαϊκιστικό προσανατολισμό της.



Πηγές: NZZ, tagesschau

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.