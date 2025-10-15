Η Λιθουανία θα αφιερώσει το 5,38% του ΑΕΠ της, ήτοι 4,79 δισεκατομμύρια ευρώ, στην άμυνα τον επόμενο χρόνο, ανακοίνωσε σήμερα η πρωθυπουργός Ίγκα Ρουγκινιένε, ένα ρεκόρ για αυτήν τη χώρα της Βαλτικής, που συνορεύει με τη Ρωσία.

«Ο προϋπολογισμός του 2026 θα αφιερώσει το 5,38% του ΑΕΠ στην άμυνα, ένας αριθμός ρεκόρ», δήλωσε η Ρουγκινιένε σε δημοσιογράφους, κατά την ανακοίνωση του σχεδίου του προϋπολογισμού που αναμένεται να κατατεθεί στο κοινοβούλιο.

Η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών εξηγείται από την επιδείνωση της κατάσταση ασφάλειας σε αυτήν την περιοχή, στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, μετά την εισβολή της Ουκρανίας από τη Ρωσία το 2022. Το Βίλνιους φοβάται πως θα είναι ένας από τους επόμενους στόχους της Μόσχας.

Η αύξηση, η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, είναι επίσης σε συμφωνία με τις προηγούμενες ανακοινώσεις του νέου συνασπισμού που βρίσκεται στην εξουσία στη Λιθουανία, η οποία υποσχέθηκε να «αφιερώσει όχι λιγότερο από 5% του ΑΕΠ» στις αμυντικές δαπάνες.

Φέτος, αυτή η βαλτική χώρα αφιερώνει το 4,05% του ΑΕΠ της, ήτοι 3,34 δισεκατομμύρια ευρώ, στην άμυνα.

«Προχωράμε με τον ίδιο ρυθμό με τους γείτονές μας και τους στρατηγικούς εταίρους μας, διότι όλος ο κόσμος κατανοεί ότι η περιοχή μας, η γεωγραφική περιοχή μας πρέπει σήμερα να δώσει μεγάλη προσοχή στην άμυνα», σημείωσε η Λιθουανή πρωθυπουργός.

Η ίδια διευκρίνισε πως δεν πρόκειται αποκλειστικά για δαπάνες αυστηρά στρατιωτικές, αλλά επίσης για επενδύσεις στις υποδομές, όπως σε δρόμους που οδηγούν σε στρατόπεδα εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων.

Η Εσθονία, που γειτνιάζει με τη Λιθουανία, προέβλεψε στον προϋπολογισμό της ένα 5% για την άμυνα, την ώρα που η Λετονία, μια άλλη χώρα της Βαλτικής, προβλέπει να αφιερώσει σε αυτόν τον τομέα ένα 4,91% του εθνικού πλούτου της, σύμφωνα με τα σχέδια του προϋπολογισμού του 2026.

Το ποσοστό του προϋπολογισμού που θα αφιερωθεί στην άμυνα της Πολωνίας, της μεγαλύτερης χώρας της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, ανέρχεται επίσης στα ίδια επίπεδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.