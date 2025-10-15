Ρωσία: Η Μόσχα δεν θα καταβάλλει αποζημιώσεις στη Γεωργία

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να εφαρμόσει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), η οποία καταδίκασε τη Ρωσία να καταβάλει περισσότερα από 253 εκατομμύρια ευρώ στη Γεωργία.

«Δεν θα εφαρμόσουμε αυτήν την απόφαση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου, απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το ΕΔΑΔ, με έδρα το Στρασβούργο, έκρινε ότι η Ρωσία παραβίασε τα δικαιώματα των κατοίκων στην Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία, δύο αποσχισθείσες περιοχές της Γεωργίας, των οποίων την ανεξαρτησία έχει αναγνωρίσει επίσημα η Μόσχα.

Η απόφαση σχετίζεται με τα γεγονότα που ακολούθησαν τον πόλεμο Ρωσίας-Γεωργίας τον Αύγουστο του 2008, όταν ο ρωσικός στρατός επενέβη στη Γεωργία, επικαλούμενος την προστασία της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας. Από το 2009, δημιουργήθηκαν γραμμές οριοθέτησης σε αυτές τις δύο περιοχές.

Σύμφωνα με το ΕΔΑΔ, τα μέτρα αυτά παραβίασαν τα δικαιώματα περίπου 29.000 ανθρώπων, στους οποίους επιδικάστηκαν αποζημιώσεις.

Παρότι η Ρωσία αποβλήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2022, θεωρητικά παραμένει υπεύθυνη για παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που σημειώθηκαν πριν την αποχώρησή της.

Ωστόσο, η Μόσχα δεν αναγνωρίζει πλέον τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ ως δεσμευτικές και αρνείται να καταβάλει τα πρόστιμα.

Το ΕΔΑΔ είχε ήδη καταδικάσει τη Ρωσία το 2024 σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού διοικητικών ορίων εντός της γεωργιανής επικράτειας.

«Η σημερινή απόφαση αποτελεί τη λογική συνέχεια της ιστορικής διαδικασίας που κερδήθηκε κατά της Ρωσίας», ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης της Γεωργίας, χαρακτηρίζοντάς την ως ιστορική νίκη.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ της γεωργιανής κυβέρνησης και της Μόσχας παραμένουν σχετικά καλές.

Μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία το 2022, το κυβερνών κόμμα της Γεωργίας έχει κατηγορηθεί για αυταρχισμό και για επιδίωξη στενότερων δεσμών με τη Ρωσία, ενώ έχει αναστείλει τη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

