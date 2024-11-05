Η Ρωσία βρίσκεται πίσω από τις αποστολές δεμάτων με εκρηκτικά που αποστέλλονται από τη Λιθουανία σε ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε σήμερα ένας Λιθουανός προεδρικός σύμβουλος, εν μέσω ανησυχίας μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ ότι σαμποτάζ που οργανώθηκε από τη Μόσχα παραλίγο να προκαλέσει αεροπορική καταστροφή.

Οι δυτικές κυβερνήσεις και οι υπηρεσίες πληροφοριών στην Ευρώπη έχουν προηγουμένως επισημάνει ότι η Μόσχα είναι η πηγή μιας σειράς πυρκαγιών και πράξεων δολιοφθοράς στην Ευρώπη με στόχο την αποσταθεροποίηση των συμμάχων της Ουκρανίας.

Η πολωνική ημερήσια εφημερίδα Gazeta Wyborcza είχε γράψει τον Οκτώβριο ότι δέματα με εκρηκτικά που προκάλεσαν πυρκαγιές σε αποθήκες ταχυμεταφορών στη Βρετανία, Γερμανία και Πολωνία τον Ιούλιο είχαν αποσταλεί από τη Λιθουανία.

Η Βρετανία και η Γερμανία καθώς ερευνούσαν τα δέματα που τυλίχθηκαν στις φλόγες σε αποθήκες στο Μπέρμιγχαμ και τη Λειψία, το Βερολίνο δήλωνε ότι αποφεύχθηκε οριακά η συντριβή ενός αεροσκάφους όταν ένα αεροπορικό δέμα προκάλεσε πυρκαγιά.

«Λέμε στους συμμάχους μας ότι δεν είναι τυχαίο, είναι μέρος στρατιωτικών επιχειρήσεων» δήλωσε σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Ziniu ο Κεστούτις Μπούντρις, σύμβουλος του Λιθουανού προέδρου Γκιτάνας Ναουσέντα.

«Πρέπει να τα εξουδετερώσουμε και να τα σταματήσουμε στην πηγή, και η πηγή είναι η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας», είπε ο σύμβουλος.

Είναι η πρώτη φορά που ένας Λιθουανός αξιωματούχος όπως ο Μπούντρις δείχνει με το δάχτυλο ότι πίσω από τις ειδικές πράξεις δολιοφθοράς βρίσκεται η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να βρει τον Μπούντρις για να σχολιάσει το θέμα τηλεφωνικά. Η ρωσική κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Η εφημερίδα Wyborcza έγραψε ότι ένα δέμα είχε προκαλέσει πυρκαγιά σε φορτηγό σε τοποθεσία που ανήκει σε εταιρεία ταχυμεταφορών κοντά στη Βαρσοβία.

Η Πολωνία ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι συνέλαβε τέσσερα άτομα σε σχέση με έρευνα για τα δέματα με εκρηκτικά που είχαν σταλεί με εταιρείες ταχυμεταφορών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Βρετανία στο πλαίσιο συνωμοσίας που τελικά αποσκοπούσε στην αποστολή τέτοιων δεμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

Η Βαρσοβία έκλεισε επίσης το ρωσικό προξενείο στη δυτική πόλη Πόζναν λόγω υποψιών για ρωσικές απόπειρες δολιοφθοράς.

Ο γενικός διευθυντής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Βρετανίας (MI5) Κεν ΜακΚάλουμ είχε δηλώσει τον Οκτώβριο ότι η ρωσική υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών GRU προσπαθούσε να προκαλέσει «χάος» σε όλη τη Βρετανία και την Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

