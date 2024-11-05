Περισσότερες από το 60% των απελάσεων αιτούντων ασύλου δεν ολοκληρώνονται, είτε επειδή τα ενδιαφερόμενα άτομα κρύβονται από τις αρχές είτε επειδή δεν τους δέχονται οι χώρες προέλευσής τους.

Σύμφωνα με απάντηση του ομοσπονδιακού υπουργείου Εσωτερικών σε κοινοβουλευτική ερώτηση, το 62% των προγραμματισμένων για το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου απελάσεων δεν κατέστη εφικτό να ολοκληρωθούν. Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η Neue Osnabrücker Zeitung, από τους 38.328 προγραμματισμένους επαναπατρισμούς δεν πραγματοποιήθηκαν οι 31.330. Το 2022 το ποσοστό ήταν 64,3% και το 2021 60,6%.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία, η επικεφαλής της BSW Ζάρα Βάγκενκνεχτ κατηγόρησε τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς ότι «υποσχέθηκε μεγαλόστομα ότι ο σχετικός νόμος θα τεθεί εκ νέου σε ισχύ και ότι όσοι αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τη χώρα θα απελαύνονταν με συνέπεια, αλλά το αποτέλεσμα ήταν ένας τεράστιος αριθμός». Χαρακτήρισε μάλιστα «εξωφρενικό» το γεγονός ότι «ακόμη και εγκληματίες μένουν συχνά στη χώρα». Αυτή η δυσαναλογία, πρόσθεσε, συνιστά «επιτομή της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης, η οποία εξακολουθεί να επιδεινώνει πολλά από τα προβλήματα της χώρας - από την έλλειψη στέγης μέχρι τα υπερφορτωμένα σχολεία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

