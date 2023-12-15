Η κυβέρνηση του ακραίου φιλελεύθερου νέου προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι ανακοίνωσε χθες Πέμπτη «πρωτόκολλο» για την καταπολέμηση του «απόλυτου χάους» των διαδηλώσεων, ειδικά αυτών που κλείνουν δρόμους, αναγγέλλοντας την επέκταση της εμβέλειας δράσης των δυνάμεων επιβολής του νόμου και διαμηνύοντας πως «θα πληρώνουν» αυτοί που «τις οργανώνουν».

Η υπουργός Ασφαλείας Πατρίσια Μπούλριτς, που βρισκόταν στην ίδια θέση επί των ημερών του Μαουρίτσιο Μάκρι στην προεδρία (2015-2019), ανακοίνωσε μέτρα —και προσεχώς νόμο— αποτροπής των «διακοπών της κυκλοφορίας» των «πικετοφοριών», των «οδοφραγμάτων», που κατ’ αυτήν πλήττουν την οικονομική δραστηριότητα και διαταράσσουν την κοινωνική «ειρήνη» στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Η Αργεντινή, ειδικά η μητροπολιτική περιοχή του Μπουένος Άιρες, μετατρέπεται σε θέατρο εκατοντάδων κινητοποιήσεων που διακόπτουν την κυκλοφορία κάθε χρόνο· οι διαδηλώσεις είναι «καθημερινές» σε ορισμένες περιοχές, είπε η κυρία Μπούλριτς.

Στο εξής, όλες οι ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής της τάξης θα μπορούν να επεμβαίνουν αν διαδήλωση κλείνει κυκλοφοριακό άξονα, ανήγγειλε, όχι μόνο οι τοπικές αστυνομικές δυνάμεις, είτε πρόκειται για τις επαρχίες ή για την πρωτεύουσα.

«Η ισχύς που θα χρησιμοποιείται θα είναι η ελάχιστη απαραίτητη, αλλά ανάλογη προς την αντίσταση» που θα προβάλλεται, πρόσθεσε, και «ο λογαριασμός» της δράσης των υπηρεσιών επιβολής του νόμου «θα στέλνεται σε αυτούς που ευθύνονται», είτε είναι «οργανώσεις», είτε είναι «πρόσωπα»: «Δεν θα πληρώνει το κράτος για τη χρήση βίας των δυνάμεων ασφαλείας», συμπλήρωσε.

Η κυρία Μπούλριτς είπε επίσης πως θα επιβάλλονται κυρώσεις σε γονείς που παίρνουν μαζί τα παιδιά τους ή έφηβους σε διαδηλώσεις. «Θα υπάρχουν συνέπειες για αυτούς που χρησιμοποιούν παιδιά ως ασπίδες», δήλωσε η υπουργός.

Η κυβέρνηση του Χαβιέρ Μιλέι ανακοίνωσε την Τρίτη μια πρώτη ομοβροντία μέτρων λιτότητας, ιδίως την πελώρια υποτίμηση του πέσο (–50%) και τη δραστική μείωση από τον Ιανουάριο των κρατικών επιδοτήσεων στις συγκοινωνίες και στην ενέργεια. Μέτρα τα οποία, σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό που πλέον φθάνει το 160% σε ετήσια βάση, θα πλήξουν σκληρά την αγοραστική δύναμη και το βιοτικό επίπεδο πολλών πολιτών της Αργεντινής, χώρας όπου ήδη το 40% του πληθυσμού ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας.

Ο ίδιος ο πρόεδρος Μιλέι ομολογεί πως η κατάσταση «θα χειροτερέψει βραχυπρόθεσμα», προτού υπάρξει βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης και της οικονομίας.

Συνδικαλιστικές και κοινωνικές οργανώσεις έχουν ήδη προειδοποιήσει πως ο κόσμος της εργασίας «δεν θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα» καθώς «δυναμιτίζεται η αγοραστική δύναμη». Μεγάλο κοινωνικό κίνημα της ριζοσπαστικής αριστεράς, το Polo Obrero, κατήγγειλε αμέσως το «σχέδιο αντιλαϊκής επίθεσης» της υπουργού Ασφαλείας Μπούλριτς.

Η αντιπρόεδρος Βικτόρια Βιγιαρεάλ από την πλευρά της διεμήνυσε στα συνδικάτα να επιδείξουν «σύνεση», προειδοποιώντας εναντίον κάθε «επιθετικότητας», ή προώθησης «κοινωνικής σύγκρουσης», καθώς τα πρώτα μέτρα της «κυβέρνησης τεσσάρων ημερών» μόλις ανακοινώθηκαν.

Μια πρώτη «δοκιμασία» για τη νέα κυβέρνηση «στον δρόμο» αναμένεται την Τρίτη 19η και την Τετάρτη 20ή Δεκεμβρίου, όταν προγραμματίζονται κινητοποιήσεις μνήμης για την τραυματική «μεγάλη κρίση» του 2001.

Μέσα ενημέρωσης της Αργεντινής επισήμαιναν χθες, μετά τις ανακοινώσεις της κυρίας Μπούλριτς, πως παρόμοιο σχέδιο πάταξης των μαζικών κινητοποιήσεων είχε τεθεί σε εφαρμογή, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, επί των ημερών του Μαουρίτσιο Μάκρι στην προεδρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

