Η Ρωσία μπορεί να παραποιήσει τα σήματα GPS βαθιά μέσα στην Ευρώπη σε ακτίνα έως 450 χιλιομέτρων από τον θύλακά της, το Καλίνινγκραντ, χάρη σε σημαντικά διευρυμένες δυνατότητες, δήλωσε σήμερα Λιθουανός αξιωματούχος.

Από την εισβολή του 2022 στην Ουκρανία, ευρωπαϊκά κράτη έχουν κατηγορήσει πολλές φορές τη Ρωσία για ηλεκτρονικές παρεμβολές αλλά η κυβέρνηση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν το αρνείται αυτό, κάνοντας λόγο για τακτικές δυσφήμησης της Δύσης.

Ο Ντάριους Κουλιέσιους, αναπληρωτής επικεφαλής της ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών της Λιθουανίας, δήλωσε στο Reuters ότι η Ρωσία αύξησε τις κεραίες παραπλάνησης (‘spoofing’) του GPS, που εκπέμπουν ψευδή σήματα για να μπερδέψουν άλλα συστήματα εντοπισμού, από 3 στις αρχές του 2025 σε 36 σήμερα.

Οι κεραίες αυτές βρίσκονται, δήλωσε, στο στρατιωτικοποιημένο έδαφος του Καλίνινγκραντ, ρωσικό θύλακα μεταξύ της Λιθουανίας και της Πολωνίας, χωρών-μελών του ΝΑΤΟ, στις ακτές της Βαλτικής.

«Η περιστασιακή παρεμβολή ξεκίνησε με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ το 2023 στο Βίλνιους. Τώρα έχουν αναπτύξει τις υποδομές και η παρεμβολή έχει γίνει συστηματική, μόνιμη, αδιάκοπη ρωσική πρόκληση κατά της ευρωπαϊκής ασφάλειας», δήλωσε ο Κουλιέσιους.

Η ρωσική πρεσβεία στη λιθουανική πρωτεύουσα Βίλνιους δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο, αλλά η Μόσχα έχει αρνηθεί πολλές φορές τέτοιες κατηγορίες στο παρελθόν.

Χάρτης από τη λιθουανική ρυθμιστική αρχή δείχνει ότι η παραποίηση από τη Ρωσία του Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS) μπορεί να φθάσει μέχρι την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία, το μεγαλύτερο μέρος της Πολωνίας και τμήματα της Φινλανδίας, της Σουηδίας, της Λευκορωσίας καθώς και στη Βαλτική Θάλασσα. Η εμβέλεια έχει φθάσει τα 450 χιλιόμετρα, δήλωσε ο Κουλιέσιους, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες για το πώς γίνεται η μέτρηση αυτή.

Πέρυσι, ισπανικό στρατιωτικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε η υπουργός Άμυνας Μαργκαρίτα Ρόμπλες αντιμετώπισε προβλήματα με το GPS κοντά στο Καλίνινγκραντ ενώ αεροσκάφος που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δέχθηκε παρεμβολές ενώ πετούσε προς τη Βουλγαρία.

Η Εσθονία και η γειτονική Φινλανδία έχουν επίσης κατηγορήσει τη Ρωσία για παρεμβολές στα συστήματα πλοήγησης GPS στον εναέριο χώρο της περιοχής. Ωστόσο, οι περισσότερες σύγχρονες αεροπορικές εταιρίες και τα μεγάλα αεροδρόμια έχουν στη διάθεσή τους διάφορα εργαλεία πλοήγησης στην περίπτωση προβλημάτων με το GPS.

