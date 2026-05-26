Πεζεσκιάν: Προτεραιότητα η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων του Ιράν

Οι χώρες της περιοχής έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στον Κόλπο «απέτυχε να εξασφαλίσει τη διαρκή ασφάλειά τους» και ότι «η εξάρτηση από την Αμερική για την ασφάλεια υπήρξε μια μη ρεαλιστική και αναποτελεσματική αντίληψη», τόνισε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε συνάντησή του με τους επικεφαλής του ιρανικού στρατού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου της ιρανικής προεδρίας, ο Πεζεσκιάν ζήτησε την επικαιροποίηση της αμυντικής δομής του Ιράν, προειδοποιώντας ότι «ο εχθρός έχει αποκτήσει νέες τεχνολογίες και εργαλεία».

Όπως τόνισε, οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να επιδιώξουν «το τεχνολογικό πλεονέκτημα και την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων» μέσω μεγαλύτερης αξιοποίησης των πανεπιστημίων, των επιστημονικών κέντρων και των εταιρειών έντασης γνώσης.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον διοικητή του ιρανικού στρατού, υποστράτηγο Αμίρ Χαταμί, ο Πεζεσκιάν εξέφρασε την εκτίμησή του για το θάρρος, την αφοσίωση και την απόδοση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας στην αντιμετώπιση πρόσφατων απειλών και επιθέσεων.

Σημείωσε ότι οι αποφασιστικές, ευφυείς και αποτρεπτικές απαντήσεις των ιρανικών δυνάμεων απέτρεψαν τους εχθρούς από το να επιτύχουν τους στόχους τους κατά του έθνους.

«Αυτή η επαγγελματική, υπεύθυνη προσέγγιση -που βασίζεται στα εθνικά συμφέροντα- θεωρείται πολύτιμο κεφάλαιο για τη χώρα και το σύστημα», δήλωσε.

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν τόνισε ότι η ενίσχυση της εθνικής άμυνας παραμένει προτεραιότητα για την κυβέρνησή του, σημειώνοντας ότι βρίσκεται πλήρως στο πλευρό των Ενόπλων Δυνάμεων και θα στηρίξει στρατηγικά προγράμματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων τους, όπως προσπάθειες υλικοτεχνικής υποστήριξης, εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού, ανάπτυξης επιχειρησιακών υποδομών και διεύρυνσης της αποτρεπτικής ικανότητας.

Ο πρόεδρος υπογράμμισε επίσης τη σημασία του συντονισμού μεταξύ των κυβερνητικών θεσμών και του στρατού εν μέσω ευαίσθητων περιφερειακών συνθηκών, σημειώνοντας ότι η εθνική ενότητα και η ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της ασφάλειας και της σταθερότητας της χώρας.

Δείτε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.