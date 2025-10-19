Οκτώ κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος, «ανεκτίμητης αξίας», εκλάπησαν το πρωί από το Λούβρο, σε μία πρωτοφανή ληστεία υπό το φως της ημέρας και ενώ το πιο διάσημο μουσείο του κόσμου είχε ανοίξει για το κοινό - μία κλοπή που αποτελεί ένα σοβαρό πλήγμα για το γόητρο της Γαλλίας.

Τέσσερις μασκοφόροι διαρρήκτες προσέγγισαν από την νοτιοδυτική πλευρά του μουσείου, σε κτίριο που βρίσκεται στις όχθες του Σικουάνα.

Σκαρφάλωσαν στα παράθυρα του δευτέρου ορόφου με ένα γερανοφόρο όχημα με ανυψωτική πλατφόρμα, έκοψαν με αλυσοπρίονα τα κάγκελα από τα παράθυρα και μπήκαν μέσα στη «Γκαλερί του Απόλλωνα» όπου φυλάσσονταν, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα.

Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας φαίνονται οι δράστες – οι δύο με κίτρινα, εργατικά γιλέκα - «να εισέρχονται με ηρεμία σε τέσσερα λεπτά, σπάνε προθήκες, παίρνουν τη λεία τους και φεύγουν. Καμία βία, με πολύ επαγγελματικό τρόπο», όπως περιέγραψε η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Στη συνέχεια, διέφυγαν με μηχανές και έκτοτε η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

«Θα ξαναβρούμε τα έργα και οι αυτουργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», υποσχέθηκε μέσω του Χ ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

«Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, παντού, για να επιτευχθεί», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, μιλώντας για την «προσβολή μίας κληρονομιάς που αγαπάμε, διότι είναι η Ιστορία μας».

Le vol commis au Louvre est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre Histoire.



Nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice. Tout est mis en œuvre, partout, pour y arriver, sous la conduite du parquet de Paris.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 19, 2025

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκυό ,έκανε λόγο για εγκληματική οργάνωση και πιθανή ύπαρξη «εντολέων» και «εκτελεστικών οργάνων».

Όπως αναφέρει η Le Parisien, ένα από τα βασικά ερωτήματα αυτή τη στιγμή, είναι αν οι δράστες έχουν ήδη λιώσει τα κοσμήματα, για να πουλήσουν χρυσό, όπως πιθανότατα συνέβη πριν από έναν μήνα με τις χρυσές ράβδους που εκλάπησαν από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

Ανάμεσα στα 8 κειμήλια που αφαίρεσαν οι ληστές είναι μία τιάρα και μια καρφίτσα που κάποτε ανήκαν στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη και τη σύζυγό του Ιωσηφίνα καθώς και δύο περιδέραια.

Voilà une partie du butin volé au Louvre.

On peut compter sur l'état sécuritaire lamentable de notre pays pour que ce genre d'événement se reproduise. #Louvre pic.twitter.com/HtsvQW8oPZ — HchouneA (@toinoune_62) October 19, 2025

Οι δράστες αφαίρεσαν και το βαρύτιμο στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, αυτοκράτειρας Ευγενίας (κεντρική φωτογραφία), το οποίο ωστόσο βρέθηκε αργότερα σε περιοχή κοντά στο μουσείο, έχοντας υποστεί σοβαρές ζημιές.

Ευτυχώς, το περίφημο λευκό διαμάντι «Ρεζάν» (Regent), το μεγαλύτερο πετράδι της συλλογής που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα βάρους άνω των 140 καρατίων, δεν εκλάπη.

Ο οίκος Sotheby's εκτιμά ότι η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

