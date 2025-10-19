Λογαριασμός
Άγριο βίντεο: Κουκουλοφόροι επιτίθενται σε Παλαιστίνιους χωρικούς στη Δυτική Όχθη 

Το βίντεο ανέβασε στο Χ δημοσιογράφος, αναφέροντας ότι η επίθεση με λοστούς και κοντάρια έγινε από Ισραηλινούς εποίκους  στα ελαιόδεντρα της Τουρμουσάγια

dytikoi oxthi

Σφίξιμο στο στομάχι προκαλεί ένα βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο και δείχνει νεαρούς κουκουλοφόρους να κάνουν έφοδο στην Δυτική Όχθη και να επιτίθενται με αγριότητα σε Παλαιστίνιους χωρικούς, ενώ το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ και η εκεχειρία στη Γάζα καταρρέει, με τις εχθροπραξίες να έχουν ξαναξεκινήσει.

Το βίντεο ανέβασε στο Χ ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Jasper Nathaniel, αναφέροντας ότι η επίθεση με λοστούς και κοντάρια έγινε από Ισραηλινούς εποίκους  στα ελαιόδεντρα της Τουρμουσάγια. 

«Πολλοί τραυματισμοί, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας που έχασε τις αισθήσεις της από χτύπημα με ρόπαλο και χτυπήθηκε επανειλημμένα» αναφέρει ο χρήστης του Χ, καταγγέλλοντας ότι «ο IDF μας παρέσυρε σε ενέδρα». 

Ανάρτηση για το ίδιο περιστατικό έκανε και άλλη δημοσιογράφος, αναφέροντας ότι Ισραηλινοί με μάσκες σκι επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους που μάζευαν ελιές στην πόλη Τουρμουσαΐα στη Ραμάλα, τραυμάτισαν μια γυναίκα και έναν διεθνή ακτιβιστή και έβαλαν φωτιά σε παλαιστινιακά αυτοκίνητα.

