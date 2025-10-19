Άγριο βίντεο: Κουκουλοφόροι επιτίθενται σε Παλαιστίνιους χωρικούς στη Δυτική Όχθη 

Σφίξιμο στο στομάχι προκαλεί ένα βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο και δείχνει νεαρούς κουκουλοφόρους να κάνουν έφοδο στην Δυτική Όχθη και να επιτίθενται με αγριότητα σε Παλαιστίνιους χωρικούς, ενώ το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ και η εκεχειρία στη Γάζα καταρρέει, με τις εχθροπραξίες να έχουν ξαναξεκινήσει.

Το βίντεο ανέβασε στο Χ ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Jasper Nathaniel, αναφέροντας ότι η επίθεση με λοστούς και κοντάρια έγινε από Ισραηλινούς εποίκους στα ελαιόδεντρα της Τουρμουσάγια.

🇮🇱🇵🇸 Israeli settlers continue to VIOLENTLY assault Palestinians in the West Bank despite Trump's "Peace in the Middle East." pic.twitter.com/6zn5bWDh9o — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) October 19, 2025

«Πολλοί τραυματισμοί, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας που έχασε τις αισθήσεις της από χτύπημα με ρόπαλο και χτυπήθηκε επανειλημμένα» αναφέρει ο χρήστης του Χ, καταγγέλλοντας ότι «ο IDF μας παρέσυρε σε ενέδρα».

Brutal settler attack in Turmus’ayya olive fields. Many injuries, including a woman knocked unconscious with a club and beaten repeatedly (2nd photo). The IDF lured us into an ambush, I have it all on video. Will upload as soon as I have good service. pic.twitter.com/RRF0pKDvK4 — jasper nathaniel (@infinite_jaz) October 19, 2025

Ανάρτηση για το ίδιο περιστατικό έκανε και άλλη δημοσιογράφος, αναφέροντας ότι Ισραηλινοί με μάσκες σκι επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους που μάζευαν ελιές στην πόλη Τουρμουσαΐα στη Ραμάλα, τραυμάτισαν μια γυναίκα και έναν διεθνή ακτιβιστή και έβαλαν φωτιά σε παλαιστινιακά αυτοκίνητα.

Israelis with ski masks have been attacking Palestinians in the town of Turmusayya in Ramallah since the early hours of the morning.



They injured a Palestinian woman and an international activist and set Palestinian cars aflame.



They also attacked Palestinians picking olives… pic.twitter.com/nbHUtBuiZy — Mariam Barghouti مريم البرغوثي (@MariamBarghouti) October 19, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.