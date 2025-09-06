Οι πορτογαλικές αρχές που ερευνούν το θανατηφόρο δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Λισαβόνα αναφέρουν ότι ένα καλώδιο στη διαδρομή έσπασε, ενώ ο υπόλοιπος μηχανισμός λειτουργούσε κανονικά.

«Μετά την εξέταση των συντριμμιών στο σημείο, διαπιστώθηκε άμεσα ότι το καλώδιο που συνέδεε τα δύο βαγόνια είχε κοπεί», σημειώνεται στην προκαταρκτική έκθεση του εθνικού γραφείου ασφάλειας μεταφορών.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο χειριστής φρένων προσπάθησε να ενεργοποιήσει τα φρένα ανάγκης, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει τον εκτροχιασμό.

Δεκαέξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 20 τραυματίστηκαν, όταν το επάνω βαγόνι του εμβληματικού κίτρινου τελεφερίκ «Gloria» συνετρίβη πάνω σε κτίριο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται πέντε Πορτογάλοι, τρεις Βρετανοί, δύο Νοτιοκορεάτες, δύο Καναδοί, ένας Αμερικανός, ένας Ουκρανός, ένας Ελβετός και ένας Γάλλος υπήκοος.

Το τελεφερίκ, ηλικίας 140 ετών, είναι σχεδιασμένο να κινείται στις απότομες πλαγιές της Λισαβόνας και αποτελεί σημαντικό μέσο μεταφοράς για τους κατοίκους της πόλης, αλλά και δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.

Σύμφωνα με την έκθεση, αν και ο χειριστής ενεργοποίησε τα πνευματικά και το χειροκίνητο φρένο όταν κόπηκε το καλώδιο, δεν είναι σαφές αν λειτούργησε το αυτόματο φρένο, όπως προβλεπόταν.

Το όχημα κινούνταν με ταχύτητα περίπου 60 χλμ/ώρα όταν προσέκρουσε στο κτίριο.

Η επτασέλιδη έκθεση, η οποία τονίζει ότι δεν δίνει «έγκυρα συμπεράσματα» για τα αίτια του δυστυχήματος, αναφέρει επίσης ότι παραμένει αδιευκρίνιστο πόσοι επιβάτες βρίσκονταν στο βαγόνι, το οποίο μπορεί να μεταφέρει έως και 40 άτομα.

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, χαρακτήρισε το περιστατικό «μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του πρόσφατου παρελθόντος μας».



