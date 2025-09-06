Λογαριασμός
Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς - Ένας νεκρός και τραυματίες

Οι πυροσβέστες ανέφεραν ότι τραυματίστηκαν συνολικά έξι άνθρωποι: τέσσερις πεζοί και οι δύο επιβαίνοντες στο όχημα

Γαλλία_παράσυρση

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς το απόγευμα του Σαββάτου στην κωμόπολη Πιρού της Γαλλίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν αρκετοί άλλοι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι πυροσβέστες ανέφεραν ότι τραυματίστηκαν συνολικά έξι άνθρωποι: τέσσερις πεζοί και οι δύο επιβαίνοντες στο όχημα. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το όχημα προσέκρουσε πάνω στη βεράντα πιτσαρίας, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

