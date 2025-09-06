Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς - Ένας νεκρός και τραυματίες

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς το απόγευμα του Σαββάτου στην κωμόπολη Πιρού της Γαλλίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν αρκετοί άλλοι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι πυροσβέστες ανέφεραν ότι τραυματίστηκαν συνολικά έξι άνθρωποι: τέσσερις πεζοί και οι δύο επιβαίνοντες στο όχημα. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το όχημα προσέκρουσε πάνω στη βεράντα πιτσαρίας, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

🇫🇷 ALERTE INFO - [Images sensibles] Une voiture a percuté plusieurs personnes sur la terrasse d’une pizzeria à Pirou, dans la Manche. Au moins une personne est morte.



Le conducteur du véhicule aurait eu un malaise. (🎥 Webcam YouTube) pic.twitter.com/SeSbCAIQDW — Focus (@FocusFR_) September 6, 2025

