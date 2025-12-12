Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) των Ηνωμένων Εθνών θα μειώσει τις μερίδες τροφίμων σε κοινότητες στο Σουδάν που βρίσκονται αντιμέτωπες με λιμό εξαιτίας ελλείψεων στη χρηματοδότηση από τον επόμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία αυτή.

«Θα αναγκαστούμε με μειώσουμε από τον Ιανουάριο στο 70% τις μερίδες για κοινότητες που αντιμετωπίζουν λιμό και 50% για εκείνες που κινδυνεύουν με λιμό», δήλωσε ο Ρος Σμιθ, διευθυντής του τμήματος Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων στο WFP, σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

«Από τον Απρίλιο, θα πέσουμε σε γκρεμό σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση», πρόσθεσε.

Τον Νοέμβριο, ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από λιμό σε τουλάχιστον δέκα περιοχές σε όλο τον κόσμο, όπως το Σουδάν και η Γάζα, κάνοντας παράλληλα δραματική έκκληση για αύξηση της χρηματοδότησης.

Οι ΗΠΑ, που πέρυσι ήταν βασικός δωρητής και των δύο υπηρεσιών του ΟΗΕ, μείωσαν τη βοήθεια τους προς το εξωτερικό υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ενώ άλλες μεγάλες χώρες έχουν επίσης προχωρήσει ή προαναγγείλει περικοπές στην αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια.

