Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη για τους S-400, ανακοίνωσε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, απαντώντας σε δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία Τομ Μπάρακ, ο οποίος πριν από δύο ημέρες είχε τονίσει πως η Τουρκία δεν πρέπει πια να κατέχει το ρωσικό σύστημα αεράμυνας αν θέλει να επιστρέψει στο πρόγραμμα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την κατασκευή και αγορά αεροσκαφών F-35.

Παράλληλα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για την άρση των κυρώσεων και των εμποδίων που σχετίζονται με την προμήθεια των F-35.

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας αναφέρει: «Οι προσπάθειές μας να ενισχύσουμε τις δυνατότητες αεράμυνας της χώρας μας με εγχώρια και εθνικά συστήματα συνεχίζονται όπως έχει προγραμματιστεί. Σχετικά με όσα έχουν αναφερθεί το τελευταίο διάστημα, δεν υπάρχει καμία νέα εξέλιξη σχετικά με το Σύστημα Αεράμυνας S-400.

Οι διπλωματικές επαφές και οι συζητήσεις με τους Αμερικανούς ομολόγους μας σχετικά με την προμήθεια των F-35 βρίσκονται σε εξέλιξη και οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται για την άρση των κυρώσεων και των εμποδίων που σχετίζονται με την προμήθεια των F-35 και για την επανένταξη της χώρας μας στο πρόγραμμα.

Εκτιμάται ότι η αντιμετώπιση της διαδικασίας σχετικά με το έργο F-35 στο πλαίσιο του πνεύματος της συμμαχίας, μέσω αμοιβαίου διαλόγου και εποικοδομητικής διαβούλευσης, θα συμβάλει θετικά στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών».

Οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη είχαν προκαλέσει αντιδράσεις στην Τουρκία, με αναλυτές να σχολιάζουν ότι ουσιαστικά καλείται η κυβέρνηση να «εξαφανίσει τους S-400»: «Σαν να μας λένε 'πάρτε ένα σπίρτο και κάψτε τους'. Μας λένε εξαφανίστε τους κι αν δεν το κάνουμε αυτό μας λένε πως δεν μπορούμε να πάμε στα επόμενα βήματα που αφορούν τις κυρώσεις CAATSA» έλεγαν σχολιαστές.

