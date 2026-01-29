Ένα πρωτοφανούς αγριότητας περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το tempo24, γύρω στις 3.30 π.μ. τρεις 19χρονοι προσήλθαν στο αστυνομικό μέγαρο της Ερμού και κατήγγειλαν ξυλοδαρμό από 8 αγνώστους οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και όλοι φορούσαν μαύρα ρούχα.

Όπως ανέφεραν το επεισόδιο έγινε έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι δράστες έφεραν σιδηρογροθιές, ρόπαλα και κράνη με τα οποία τους κατέφεραν χτυπήματα.

Αιτία σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, το γεγονός ότι το ένα από τα θύματα φορούσε μπλούζα με ελληνική σημαία γεγονός που φέρεται να αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση και τον ξυλοδαρμό.

Από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δραστών για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, ενώ διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.



Πηγή: skai.gr

