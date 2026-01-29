Ο Δημήτρης Σταρόβας, η Φαίη Ξυλά και η Χρυσηίδα Γκαγκούτη είναι καλεσμένοι «Στην Αγκαλιά του Φάνη» απόψε, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, στις 23.30, στον ΣΚΑΪ και όσα μοιράζονται προκαλούν αίσθηση!

Για να τιμήσει τον Φάνη Λαμπρόπουλο ο Δημήτρης Σταρόβας κάνει την πρώτη του εμφάνιση με… γραβάτα! Ο πολυτάλαντος καλεσμένος έχει επιστρέψει δυναμικά στις live μουσικές εμφανίσεις και έρχεται με διάθεση εξομολογητική! Η κάθοδός του από τη Θεσσαλονίκη, η φωτογράφησή του για το… Playboy αλλά και ο ρόλος που παίζει η μουσική στη ζωή του είναι μερικά από τα θέματα, που μοιράζεται στη συνέντευξή του. Τι μήνυμα στέλνει ο Θοδωρής Αθερίδης στον Φάνη στο τηλεφώνημά του;

Η Φαίη Ξυλά κάνει την είσοδό της και κερδίζει τις εντυπώσεις! Η λαμπερή ηθοποιός αποκαλύπτει πως πήρε την απόφαση να γίνει ηθοποιός αλλά και τι έκανε, όταν συνειδητοποίησε πως αυτό είναι το όνειρό της. Τι διατροφή ακολουθεί για να παραμένει σε φόρμα; Τι εκμυστηρεύεται πως έχει κάνει για τον γιο της;

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη έρχεται στο πλατό ως… θηλυκός Λαμπρόπουλος και μιλάει για όλα! Ο λόγος που αποσύρθηκε από την Eurovision και οι εκτιμήσεις της για τον φετινό νικητή. Πού πιστεύει πως οφείλεται η κόντρα ανάμεσα στην τηλεόραση και στις πλατφόρμες; Θα έκανε κάποια στιγμή τηλεόραση; Ποια αποκλειστική είδηση δίνει στον Φάνη; Όταν η «μαντάμ Γκαγκούτη» έρθει στο στούντιο, οι συμβουλές από την «γκουρού του έρωτα» είναι… απολαυσ