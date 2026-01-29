Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 46χρονος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον πατέρα του στην Γλυφάδα την περασμένη Κυριακή 25 Ιανουαρίου.

Ο πατροκτόνος, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία, οδηγήθηκε το πρωί στο ανακριτικό γραφείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος δεν είχε δικηγόρο και απολογήθηκε στον δικαστικό λειτουργό για περίπου δύο ώρες.

Ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί πριν δέκα χρόνια σε κάθειρξη 16 ετών, με μειωμένο καταλογισμό λόγω ψυχιατρικών προβλημάτων, για τη δολοφονία της μητέρας του, με τον ίδιο τρόπο που σκότωσε και τον πατέρα του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.