Εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο δίνει εντολή στα υπουργεία Οικονομικών και Εμπορίου να ιδρύσουν ένα κρατικό επενδυτικό ταμείο, λέγοντας ότι θα μπορούσε να αγοράσει το TikTok, υπέγραψε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Η εφαρμογή αυτή, που έχει περίπου 170 εκατομμύρια Αμερικανούς χρήστες, τέθηκε για λίγες ώρες εκτός λειτουργίας στις 19 Ιανουαρίου στις ΗΠΑ, όταν εφαρμόστηκε ο νόμος που απαιτεί από την ιδιοκτήτρια εταιρεία, την κινεζική ByteDance, να την πουλήσει, για λόγους εθνικής ασφάλειας.
Αμέσως μετά την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου, ο Τραμπ υπέγραψε άλλο εκτελεστικό διάταγμα, με το οποίο ανέστειλε για 75 ημέρες την εφαρμογή αυτού του νόμου.
Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει δηλώσει ότι συζητά με διάφορους επενδυτές την εξαγορά του TikTok και πιθανότατα θα λάβει μια απόφαση για το μέλλον της δημοφιλούς εφαρμογής την Παρασκευή.
