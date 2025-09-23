Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τους δασμούς προκαλούν ανησυχίες στην αγορά ξένου συναλλάγματος, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Ο Λι βρίσκεται στη Νέα Υόρκη λαμβάνοντας μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που διεξάγεται αυτή την εβδομάδα.

Η Νότια Κορέα βρίσκεται σε συνομιλίες για την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ στοχεύοντας στη μείωση των δασμών εισαγωγής που επιβλήθηκαν από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Λι είπε ότι μία μεγάλη επένδυση από τη Νότια Κορέα στις ΗΠΑ που έχει προταθεί στο πλαίσιο επίτευξης της παραπάνω συμφωνίας, θα μπορούσε να πλήξει τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας.

