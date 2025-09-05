Η Νότια Κορέα αξιολογεί τις επιπτώσεις του διατάγματος Τραμπ για μείωση δασμών στα ιαπωνικά αυτοκίνητα

«Η Νότια Κορέα αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις της υπογραφής του διατάγματος για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας της Ιαπωνίας από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει χαμηλότερους δασμούς 15% στα αυτοκίνητα που εισάγονται στις ΗΠΑ», δήλωσε την Παρασκευή αξιωματούχος εμπορίου της Σεούλ.

Η κίνηση αυτή θα θέσει τις νοτιοκορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι των Ιαπώνων ανταγωνιστών, καθώς οι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές αυτοκινήτων από τη Νότια Κορέα παραμένουν στο 25%.

Οι χαμηλότεροι δασμοί στα ιαπωνικά αυτοκίνητα πρόκειται να τεθούν σε ισχύ επτά ημέρες μετά τη δημοσίευση της εντολής.

Οι μετοχές της Hyundai Motor υποχώρησαν κατά 0,2%, ενώ οι μετοχές της Kia Corp υποχώρησαν κατά 0,7%.

Πηγή: skai.gr

