Δικαστής διατάζει την κυβέρνηση Τραμπ ν’ αποκαταστήσει τις παγωμένες ομοσπονδιακές χρηματοδοτήσεις προς το UCLA

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε τη Δευτέρα, την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ν’ αποκαταστήσει τις παγωμένες ομοσπονδιακές χρηματοδοτήσεις του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, Λος Άντζελες (UCLA), σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.
Πηγή: skai.gr
