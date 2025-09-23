Λογαριασμός
Δικαστής διατάζει την κυβέρνηση Τραμπ ν’ αποκαταστήσει τις παγωμένες ομοσπονδιακές χρηματοδοτήσεις προς το UCLA

Να αποκαταστήσει τις παγωμένες ομοσπονδιακές χρηματοδοτήσεις του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, Λος Άντζελες (UCLA) κλήθηκε η κυβέρνηση Τραμπ

UCLA

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε τη Δευτέρα, την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ν’ αποκαταστήσει τις παγωμένες ομοσπονδιακές χρηματοδοτήσεις του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, Λος Άντζελες (UCLA), σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ πανεπιστήμιο ΗΠΑ
