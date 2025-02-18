Κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία στοχοποίησαν όλο και περισσότερο λεσβίες, ομοφυλόφιλους, τους bisexual, τρανς και intersex άτομα, πέρυσι ως μέσο προώθησης νόμων που υπονομεύουν τις ευρύτερες πολιτικές ελευθερίες και τις δημοκρατικές αξίες, σύμφωνα με ετήσια έκθεση μιας οργάνωσης υπεράσπισης με έδρα τις Βρυξέλλες.

Αυτή η τάση, παράλληλα με αυτό που η ILGA-Europe περιέγραψε ως σταδιακή «κανονικοποίηση» του σεξισμού και της ρητορικής μίσους που απευθύνεται στα LGBTI άτομα, έχει οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου αύξηση της βίας.

Οι αρχές στη Φινλανδία, τη Γερμανία, τη Νορβηγία και την Πορτογαλία ανέφεραν «σημαντική αύξηση στα εγκλήματα που υποκινούνται από ρατσιστικές ιδέες για τον σεξουαλικό προσανατολισμό ατόμων, την ταυτότητα φύλου ή/και την έκφραση φύλου τους», διαπίστωσε η ILGA-Europe. Στη Γαλλία, τα αδικήματα κατά των LGBTI αυξήθηκαν κατά 13% και στην Ολλανδία αυξήθηκαν κατά 25%. Πρόκειται για συμπεράσματα που προέκυψαν από την εξέταση δεδομένων του 2023, του τελευταίου έτους κατά το οποίο ήταν διαθέσιμα δεδομένα.

«Αυτό που ξεκινά ως επίθεση στα δικαιώματα των LGBTI εξελίσσεται γρήγορα σε μια ευρύτερη επίθεση στα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των ατόμων στην κοινωνία», έγραψε ο εκτελεστικός διευθυντής της ILGA-Europe Chaber στην εμβληματική έκθεση.

Περισσότερες χώρες αναγκάζουν τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να εγγραφούν ως οργανισμοί «χρηματοδοτούμενοι από το εξωτερικό» ως πρώτο βήμα προς τη θέσπιση νόμων κατά των LGBTI. Αυτή η τακτική, στην οποία πρωτοστάτησε η Ρωσία, δίνει τη δυνατότητα στους εκάστοτε αξιωματούχους να περιορίσουν τη χρηματοδότηση μιας ομάδας και να καταπνίξουν τον ακτιβισμό της ενώ παράλληλα αμφισβητεί τη νομιμότητά της.

Αυτοί οι λεγόμενοι νόμοι για τους ξένους πράκτορες ψηφίζονται συχνά παράλληλα με τους «νόμους προπαγάνδας LGBT», οι οποίοι επιδιώκουν να φιμώσουν τους ακτιβιστές, να περιορίσουν την ελευθερία του συνέρχεσθαι και να ποινικοποιήσουν την ορατότητα των LGBTI ατόμων, σύμφωνα με την ILGA-Europe. Χώρες, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Σλοβακία έχουν συζητήσει, προτείνει ή υιοθετήσει τέτοιους νόμους.

«Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή όπου τα LGBTI άτομα έχουν γίνει 'πειραματόζωο' για την εφαρμογή νόμων που βλάπτουν την ίδια τη δημοκρατία», έγραψε ο Chaber.

Τα σχολεία αποτέλεσαν άλλο ένα πεδίο μάχης για νομικές πρωτοβουλίες κατά των LGBTI ατόμων. Η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Νορβηγία και το Λουξεμβούργο έχουν θεσπίσει νόμους για την απαγόρευση θεμάτων LGBTI από τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Η Βουλγαρία εφάρμοσε έναν τέτοιο νόμο τον Αύγουστο και έχει, επίσης, απαγορεύσει την «προπαγάνδα, προώθηση και υποκίνηση με οποιονδήποτε τρόπο» ιδεών ή απόψεων «που σχετίζονται με 'μη παραδοσιακό σεξουαλικό' προσανατολισμό ή/και τον προσδιορισμό ταυτότητας φύλου εκτός από τη βιολογική[ταυτότητα]».

Στη Σλοβακία, ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο σχεδιάζει να τροποποιήσει το σύνταγμα της χώρας για να ορίσει το φύλο είτε ως αρσενικό είτε ως θηλυκό και να περιορίσει την υιοθεσία σε ετεροφυλόφιλα ζευγάρια.

Η υγειονομική περίθαλψη είναι ένας άλλος τομέας που δέχεται επίθεση, σύμφωνα με την έκθεση. Τον τελευταίο χρόνο, η Αυστρία, η Γαλλία, η Ιρλανδία και η Πολωνία έχουν θεσπίσει νέα μέτρα για να καταστήσουν δυσκολότερη την πρόσβαση των ανηλίκων σε υπερειδικές υπηρεσίες υγείας.

Τον Ιούνιο, ως ένα από τα τελικά μέτρα του απερχόμενου Συντηρητικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από τις γενικές εκλογές, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας επέβαλε προσωρινούς περιορισμούς στη συνταγογράφηση 'αναστολέων εφηβείας' για τρανς άτομα κάτω των 18 ετών. (Οι αναστολείς της εφηβείας επί της ουσίας είναι αναστολείς ορμονών που διατίθενται ως μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και αποσκοπούν στην καθυστέρηση των σωματικών αλλαγών της εφηβείας στους ανήλικους. Μπορεί τα φάρμακα αυτά να μην προκαλούν μόνιμες αλλαγές στο σώμα ενός ανήλικου, ωστόσο καθυστερούν τα σημάδια της εφηβείας).

Τον Ιούλιο, ο υπουργός Υγείας Wes Streeting, από το Εργατικό Κόμμα, υπερασπίστηκε την απόφασή του να επεκτείνει την απαγόρευση των αναστολέων εφηβείας παρά την αντίδραση από τους συναδέλφους του νομοθέτες.

