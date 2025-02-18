Οι χώρες της ΕΕ ετοιμάζουν ένα πακέτο στρατιωτικής βοήθειας αξίας τουλάχιστον 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία, καθώς επιδιώκει να στηρίξει τη στρατηγική θέση του Κιέβου την ώρα που διεξάγονται συνομιλίες με τη Ρωσία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες της ΕΕ, όπως μεταδίδει το Politico.

Το πακέτο, το οποίο αναμένεται να περιλαμβάνει τα πάντα, από 1,5 εκατομμύριο βλήματα πυροβολικού έως συστήματα αεράμυνας, πρόκειται να είναι ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας της ΕΕ από την εισβολή της Ρωσίας το 2022 και μπορεί να παρουσιαστεί πριν από μια εξαιρετικά συμβολική επίσκεψη των Ευρωπαίων Επιτρόπων στο Κίεβο στις 24 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δύο από τους διπλωμάτες είπαν ότι τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ μπορεί να αυξηθούν σε 10 δισεκατομμύρια ευρώ ή περισσότερο καθώς οι χώρες ελέγχουν τα αποθέματά τους για να δουν τι μπορούν να στείλουν στην Ουκρανία.

Οι χώρες θα μπορούν να συνεισφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό ή μετρητά. Η οικονομική τους συνεισφορά θα είναι ανάλογη με το ακαθάριστο εθνικό τους εισόδημα, είπε ένας από τους διπλωμάτες.

Ένα μεγάλο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας θα καταδείκνυε σαφώς την αποφασιστικότητα της ΕΕ να στηρίξει την Ουκρανία μετά την έκτακτη συγκέντρωση ηγετών στο Παρίσι τη Δευτέρα που απέτυχε να δώσει συγκεκριμένες αποφάσεις. Σημειώνεται πως η ΕΕ έχει παραμεριστεί από τις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου, προκαλώντας αναστάτωση στις πρωτεύουσες της ΕΕ καθώς και το Κίεβο.

Η ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης θα μπορούσε να βοηθήσει την Ουκρανία να αναπληρώσει τις ένοπλες δυνάμεις της, να συγκρατήσει τις ρωσικές επιθέσεις στην πρώτη γραμμή και να προστατεύσει τις πόλεις της από αεροπορικές επιθέσεις καθώς το Κίεβο ετοιμάζεται για ειρηνευτικές συνομιλίες. Μπορεί επίσης να ενισχύσει το επιχείρημα της ΕΕ να συμπεριληφθεί στις συνομιλίες, ο πρώτος γύρος των οποίων μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ολοκληρώθηκε την Τρίτη στο Ριάντ.

Αναμένονται λεπτομέρειες για το πακέτο βοήθειας. Ωστόσο, ένας από τους διπλωμάτες ανέφερε ότι η ομόφωνη έγκριση του πακέτου δεν είναι πιθανή, δεδομένης της αντίθεσης από την Ουγγαρία.

Πηγή: skai.gr

