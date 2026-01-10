Λευκωσία: Ρωσικός «δάκτυλος» το επίμαχο βίντεο;

Υβριδική επίθεση από τη Ρωσία βλέπει η κυπριακή κυβέρνηση πίσω από το βίντεο, που εμφανίζει συνεργάτες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας να εμπλέκονται σε παράνομη χρηματοδότηση.Ανταπόκριση από τη Λευκωσία



Από την Παρασκευή η κυπριακή κυβέρνηση επιχειρεί να διαχειριστεί το ζήτημα με διαρροές εκτιμήσεων εμπειρογνωμόνων προς τα ΜΜΕ της χώρας. Σύμφωνα με αυτές το επίμαχο βίντεο διαθέτει χαρακτηριστικά οργανωμένης υβριδικής επιχείρησης, με κύριο στόχο την υπονόμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πηγή: Deutsche Welle

Σύμφωνα με τις αναφορές, τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί παραπέμπουν σε μεθόδους που συνδέονται με ρωσικής προέλευσης εκστρατείες παραπληροφόρησης, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην χρονική συγκυρία και την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα σε σημερινές του δηλώσεις, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως η Λευκωσία έχει ενημερωθεί εδώ και μήνες από τις Βρυξέλλες για το ενδεχόμενο υβριδικών απειλών ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Χριστοδουλίδης: Να καταθέσουν στοιχείαΣτην πρώτη του δήλωση για το θέμα προχώρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, καλώντας οποιονδήποτε έχει στοιχεία που αφορούν χρηματισμό του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά και της άσκησης των καθηκόντων του, «να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες αρχές του κράτους».Ανέφερε ακόμα πως ο ίδιος δεν δίνει σε κανένα το δικαίωμα να τον κατηγορεί για θέματα διαφθοράς. Σχολιάζοντας το περιεχόμενο του βίντεο, ενέταξε τις συνομιλίες των συνεργατών του στην «προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων προς όφελος της χώρας», ενώ σε σχέση με τις αναφορές για δωρεές είπε ότι «μέσα στο πλαίσιο αυτών των επενδύσεων, οι εταιρείες που έρχονται πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το κράτος».Δεν κοπάζουν οι αντιδράσειςΟι απαντήσεις του Προέδρου και της κυβέρνησης δεν πείθουν πάντως τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία εκδίδουν σκληρές ανακοινώσεις ζητώντας διερεύνηση της υπόθεσης. Ο ΔΗΣΥ σημειώνει ότι, ανεξαρτήτως του ενδεχομένου κακόβουλης ενέργειας, υπάρχει ζήτημα εισφορών σε μετρητά και πιθανών συναλλαγών έναντι πολιτικών ή οικονομικών ανταλλαγμάτων, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί.Για υπόθεση θεσμικής διαπλοκής και διαφθοράς, που επιτείνεται από τον τρόπο αντίδρασης της κυβέρνησης κάνει λόγο το ΑΚΕΛ, το οποίο ζητά την κατάργηση του ταμείου της συζύγου του Προέδρου για το οποίο γίνεται λόγος στο επίμαχο βίντεο και την παύση του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου. Σοβαρές ενδείξεις διαφθοράς και νεποτισμού βλέπουν και τα άλλα κόμματα, όπως οι Οικολόγοι, το VOLT και το ΑΛΜΑ, τα οποία ζητούν ανάληψη ευθύνης και διερεύνηση από τις αρχές.

