Ο Τραμπ έφερε σε αμηχανία τον Ρούμπιο - Διάβασε μπροστά σε όλους το σημείωμά του (Εικόνες, βίντεο)

«'Ξαναδώσε τον λόγο στη Chevron. Θέλουν να συζητήσουν κάτι'. Ξαναγυρνάω στη Chevron, ευχαριστώ Μάρκο», ανέφερε ο Τραμπ, αποκαλύπτοντας το σημείωμα

Σε δύσκολη θέση έφερε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης στον Λευκό Οίκο με εκπροσώπους της πετρελαϊκής βιομηχανίας, για το ζήτημα της Βενεζουέλας. 

Ο Ρούμπιο έγραψε κάτι σε ένα χαρτί και το έδωσε στον πρόεδρο να το διαβάσει, με τον Τραμπ να μην διστάζει να αποκαλύπτει σε όλους τι του ανέφερε.

«Ο Μάρκο μου έδωσε ένα σημείωμα. ''Ξαναδώσε τον λόγο στη Chevron. Θέλουν να συζητήσουν κάτι''. Ξαναγυρνάω στη Chevron, ευχαριστώ Μάρκο», ανέφερε και τον χτύπησε απαλά στον ώμο, με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ να δείχνει αμήχανος.

Δείτε το απόσπασμα: 

