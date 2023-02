Λευκός Οίκος: Το χρονικό της μυστικής επιχείρησης για την αιφνιδιαστική επίσκεψη του Μπάιντεν στο Κίεβο

Το χρονικό της μυστικής επιχείρησης για την αιφνιδιαστική επίσκεψη του πρόεδρου Τζο Μπάιντεν στο Κίεβο παρουσίασε ο Λευκός Οίκος στο λογαριασμό του στο Twitter.



O Μπάιντεν πραγματοποίησε χθες Δευτέρα μια, υψηλού συμβολισμού, ξαφνική επίσκεψη στο Κίεβο, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος αναζητά περισσότερα όπλα καθώς η Ουκρανία ετοιμάζεται για μια εαρινή επίθεση εναντίον των Ρώσων. Όσοι συνόδευαν τον Μπάιντεν στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One δεν επιτρεπόταν να έχουν μαζί τους ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς έτσι θα ήταν πιο ασφαλές το ταξίδι.



Ένα χρόνο μετά τη βάναυση εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Πρόεδρος Μπάιντεν ταξίδεψε στο Κίεβο για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι. Να πώς έγινε. Την Κυριακή στις 4:15 π.μ. EST, (Eastern Standard Time) Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αναχώρησε με το Air Force One για τη Γερμανία - όπου το αεροπλάνο ανεφοδιάστηκε με καύσιμα και ανέβηκε στους τροχούς στις 6:29 μ.μ. CET (Central European Time)

One year after Russia’s brutal invasion of Ukraine, President Biden traveled to Kyiv to meet with President Zelenskyy. Here’s how it happened.



On Sunday at 4:15 AM EST, @POTUS departed D.C. on Air Force One for Germany – where the plane refueled and was wheels up at 6:29 PM CET. pic.twitter.com/XBzWZN3zSc