Ο πάπας Φραγκίσκος θα πρέπει «να επικεντρωθεί στην Καθολική Εκκλησία και να μας αφήσει να ανησυχούμε εμείς για τα σύνορα», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο αρμόδιος για την εφαρμογή της πολιτικής μαζικών απελάσεων μεταναστών, μετά την έντονη κριτική που άσκησε ο ποντίφικας για μαζικές απελάσεις μεταναστών από την αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πάπας Φραγκίσκος καταδίκασε σήμερα τη βούληση του προέδρου Τραμπ να προχωρήσει σε μαζικές απελάσεις μεταναστών λέγοντας πως η πολιτική αυτή αποτελεί «μείζονα κρίση» που «πλήττει την αξιοπρέπειά τους».

«Θα ήθελα να επικεντρωθεί στην Καθολική Εκκλησία και να μας αφήσει να ανησυχούμε εμείς για τα σύνορα. Θέλει αυτός να μας επιτεθεί επειδή προστατεύουμε τα σύνορά μας; Έχει ένα τείχος γύρω από το Βατικανό, έτσι δεν είναι; (...) Δεν μπορούμε και εμείς να έχουμε τείχος γύρω από τις ΗΠΑ», είπε ο υπουργός Τομ Χόμαν μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

