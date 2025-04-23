Κωνσταντινούπολη: Συνεχίζονται οι μετασεισμοί, προγνώσεις για μεγασεισμό τουλάχιστον 7,5 Ρίχτερ

Φόβος επικρατεί στην Πόλη, μετά τον σεισμό των 6,2 Ρίχτερ με τουλάχιστον 151 τραυματίες που σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι. Οι τουρκικές αρχές προσπαθούν να κρατήσουν τον πληθυσμό των 16 εκατ. (επισήμως, κάποιοι μιλάνε για σχεδόν 20 εκατ.) ψύχραιμο, ωστόσο, με 127 μετασεισμούς μέχρι 5,1 Ρίχτερ να έχουν γίνει αισθητοί στην Κωνσταντινούπολη έως τις 7.40 το απόγευμα της Τετάρτης, η ανησυχία είναι διάχυτη.

Στη σκιά των προηγούμενων φονικών σεισμών που έπληξαν την Τουρκία, στα νοτιανατολικά της χώρας το 2023 με 55.000 νεκρούς, αλλά και στη Νικοδημεια με 17.000 νεκρους το 1999, όλοι φοβούνται τα χειρότερα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πραγματοποιήθηκαν 10.084 κλήσεις για βοήθεια στο 112, με κυβερνητικά στελέχη να υπερηφανεύονται για τον μικρό αριθμό σε σχέση με τον τεράστιο πληθυσμό της πυκνοκατοικημένης πόλης.

Όπως μεταδίδει δε, ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης, την κατάσταση δεν βοηθάει η δήλωση του διαπρεπούς σεισμολόγου Τουντζάι Ταιμάς ότι ο σεισμός των 6,2 Ρίχτερ είναι προάγγελος του λεγόμενου μεγάλου σεισμού της Κωνσταντινούπολης, που θα είναι τουλάχιστον 7,5 Ρίχτερ, και του οποίου, όπως δηλώνει, η ώρα πλησιάζει.

Πάντως, άλλοι συνάδελφοί του διαφωνούν επιμένοντας ότι o συγκεκριμένος σεισμός ήταν ο μεγάλος σεισμός. Οι τουρκικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στα κτίρια, αλλά κανείς δεν γνωρίζει τι ζημιές θα προκαλέσουν οι μετασεισμοί, ειδικά σε κτίρια που έχουν ήδη προβλήματα.

Λόγω του διάχυτου φόβου, δόθηκε άδεια από τη νομαρχία στον κόσμο να διαμείνει σε δημόσιους χώρους τη νύχτα.

Περισσότεροι από 151 τραυματίες

Τουλάχιστον 151 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν πήδηξαν από ψηλά σημεία λόγω του πανικού που προκλήθηκε από τους σεισμούς, ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, αναφέρεται επίσης ότι δεν υπάρχουν θύματα και κανένα κτήριο κατοικιών δεν έχει καταρρεύσει. Ωστόσο κατέρρευσε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή Φατίχ στην Κωνσταντινούπολη.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ένας άνθρωπος πηδάει από μπαλκόνι και πέφτει πάνω σε όχημα:

The moment a person jumped from the balcony earthquake İstanbul#Deprem #istanbul pic.twitter.com/mka3eJfDb4 — Hussein jafo (@HusseinJafo) April 23, 2025

Οι παροχές ενέργειας και φυσικού αερίου, οι υποδομές πόσιμου νερού και αποχέτευσης δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί μέχρι στιγμής.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 12:49 ήταν στα ανοικτά των ακτών του Σηλυβρίου, στη Θάλασσα του Μαρμαρά, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης, ανακοίνωσαν η υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων της Τουρκίας (AFAD) και ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Το εστιακό βάθος ήταν 6,92 χλμ, σύμφωνα με την AFAD. Παρόμοια ήταν και η μέτρηση του Γερμανικού Ερευνητικού Κέντρου Γεωεπιστημών (GFZ), που είπε ότι ο σεισμός ήταν 6,2 βαθμών με εστιακό βάθος 10 χλμ. Εκτός από τον κύριο σεισμό, η AFAD είπε ότι κατέγραψε άλλες τρεις δονήσεις μεγέθους 3,9 έως 4,9 βαθμών στην ίδια περιοχή.

Χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους πανικόβλητοι, είπαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο τηλεοπτικός σταθμός TGRT μετέδωσε ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε αφού πήδηξε από ένα μπαλκόνι την ώρα του σεισμού.

Στο κέντρο της πόλης, πολλοί άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε πάρκα και άλλοι κάθισαν στα κατώφλια των σπιτιών τους, καθώς οι μετασεισμοί συνέχιζαν να γίνονται αισθητοί. Ορισμένα καταστήματα έκλεισαν μετά τον σεισμό που ταρακούνησε την ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης.

Σε εικόνες φαίνονται άνθρωποι να έχουν απομακρυνθεί από κτίρια και να έχουν μετακινηθεί με τα οχήματά τους σε υπαίθριους χώρους.

Λέκκας στον ΣΚΑΙ: Ενδεχομένως να πυροδοτήσει κάποια φαινόμενα στη συνέχεια

Είναι γύρω στα 30 - 40χλμ δυτικά της Κωνσταντινούπολης, πάνω στην ακτογραμμή, λίγο μέσα στη θάλασσα, δήλωσε στον ΣΚΑΙ, ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας. Ο ίδιος ανέφερε πως έγινε σε δύσκολο σημείο.

«Είναι μέσα στο πλαίσιο των αναμενόμενων σεισμών», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, επισημαίνοντας ότι ενδεχομένως ο συγκεκριμένος σεισμός να πυροδοτήσει κάποια φαινόμενα στη συνέχεια.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αισθητός και σε μέρη της Ελλάδας

Σημειώνεται ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Θράκης. Ορισμένοι κάτοικοι τόσο στην πόλη της Κομοτηνής αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης, όπως επίσης και στην Ξάνθη, έλαβαν σχετική ειδοποίηση από το σύστημα της Google για τη σεισμική δόνηση.

Αρκετοί ξαφνιάστηκαν από το μήνυμα καθώς το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης απέχει πολλά χιλιόμετρα από τις εν λόγω περιοχές. Μάλιστα, στο μήνυμα δινόταν εκτίμηση για το μέγεθος του σεισμού αλλά και τις πιθανές ζημιές σε κτίρια και δρόμους.

Μήνυμα εστάλη και στους κατοίκους της Χίου καλώντας τους να είναι σε εγρήγορση και σημειώνοντας πως οι μετασεισμοί είναι συνηθισμένοι όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του ισχυρού σεισμού των 6,2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ:

A powerful earthquake with a magnitude of 6.2 struck Istanbul today at 12:49 PM. The epicentre was located near Silivri, approximately 80 kilometres (50 miles) west of the city.



According to Turkey’s Disaster and Emergency Management Authority (AFAD), this is one of the… pic.twitter.com/HaxEqROgdm — The New Arab (@The_NewArab) April 23, 2025

CCTV footage of 6.2 earthquake in a restaurant in Istanbul, Turkey pic.twitter.com/xqtHCdqHJ8 — Disasters Daily (@DisastersAndI) April 23, 2025

51 μετασεισμοί

Συνολικά 51 μετασεισμοί καταγράφηκαν μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια. Ο ισχυρότερος από αυτούς ήταν μεγέθους 5,9 βαθμών, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο Γερλίκαγια πρόσθεσε ότι ο σεισμός των 6,2 Ρίχτερ διήρκεσε 13 δευτερόλεπτα.

Το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης της Τουρκίας έχει λάβει μέχρι στιγμής περισσότερες από 6.000 κλήσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, με τους περισσότερους να επικοινωνούν με τη γραμμή για πληροφορίες.

Κλειστά για 2 ημέρες τα σχολεία στην Κωνσταντινούπολη

Τα σχολεία στην Κωνσταντινούπολη θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη και την Παρασκευή, ανακοίνωσε από την πλευρά του, ο υπουργός Παιδείας Γιουσούφ Τεκίν.

Σημείωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά περιστατικά σε κανένα σχολείο της πόλης και ότι οι σχολικοί κήποι θα είναι ανοιχτοί για το κοινό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως ασφαλείς χώροι.

Συνεχίζονται οι έρευνες - Παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις ο Ερντογάν

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις» και ο υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου τόνισε ότι οι αρχικές επιθεωρήσεις δεν έδειξαν ζημιές ή προβλήματα σε αυτοκινητόδρομους, αεροδρόμια, σιδηροδρόμους.

«Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι σε επιφυλακή. Κανένα κτήριο δεν έχει καταρρεύσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε σε αυτό το στάδιο. Συνεχίζουμε τις έρευνες», ανακοίνωσε, νωρίτερα, το κυβερνείο της Κωνσταντινούπολης, καλώντας τους πολίτες «να μείνουν μακριά από κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές». Ο δήμος τόνισε επίσης ότι παρακολουθεί την κατάσταση, διευκρινίζοντας ότι «δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές μέχρι στιγμής».

📍 İstanbul

📍 Bursa

📍 Sakarya

📍 Balıkesir



İstanbul'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi https://t.co/5gipL6z8XW pic.twitter.com/asmEJbfepj — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 23, 2025

Τουλάχιστον δύο δονήσεις, με διαφορά κλάσματος του δευτερολέπτου, έγιναν έντονα αισθητές σε όλες τις συνοικίες της πόλης των 16 εκατομμυρίων κατοίκων, καθώς η χώρα έχει επίσημη αργία σήμερα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μία ώρα νωρίτερα, στην περιοχή καταγράφηκε σεισμική δόνηση 3.9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και συγκεκριμένα γύρω στις 12:13 το μεσημέρι στη Θάλασσα του Μαρμαρά, κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Έκτακτων καταστάσεων (AFAD), το επίκεντρο του συγκεκριμένου σεισμού εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο σε απόσταση 25,54 χλμ. νότια της Σηλυβρίας, προάστιο που βρίσκεται στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 6,99 χλμ. Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Σηλυβρία και σε ορισμένες περιοχές στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης.

Βίντεο με τα κύματα στον Βόσπορο την ώρα του σεισμού:

İstanbulluları korkutan 6.2 büyüklüğündeki deprem, Boğaz'da da dalgaların yükselmesine neden oldu. İşte küçük bir tsunamiyi andıran ve kameraya yansıyan o anlar... pic.twitter.com/iulob3yhDe — Habertürk (@Haberturk) April 23, 2025

Ξύπνησε μνήμες του φονικού σεισμού του 1999 - Με τον φόβο ενός «Μεγασεισμού»

Η Τουρκία διασχίζεται από δύο ρήγματα που έχουν προκαλέσει πολλούς φονικούς σεισμούς στο παρελθόν.

Ο ισχυρός σεισμός σήμερα των 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ξύπνησε μνήμες του φονικού σεισμού του 1999 κοντά στην Κωνσταντινούπολη που σκότωσε 17.000 ανθρώπους.

Η Κωνσταντινούπολη ζει με τον φόβο ενός «Μεγασεισμού» καθώς βρίσκεται 20 χλμ από το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας και ορισμένοι ειδικοί κάνουν προβλέψεις για έναν σεισμό τουλάχιστον 7 βαθμών έως το 2030, που θα προκαλούσε μερική ή ολική κατάρρευση εκατοντάδων χιλιάδων κτιρίων.

Τον Φεβρουάριο του 2023 η νοτιοανατολική Τουρκία βίωσε τον πιο καταστροφικό σεισμό της σύγχρονης ιστορίας της, που σκότωσε τουλάχιστον 53.000 ανθρώπους, ισοπεδώνοντας πόλεις, καταστρέφοντας ιστορικά μνημεία.

#Turquia



🇹🇷🫨TERREMOTO DE MAGNITUD 6,2 SACUDIO EN ESTAMBUL



El epicentro se localizó en el Mar de Mármara.



La ciudad se sacudió notablemente, pero hasta el momento no ha habido informes de víctimas o daños. pic.twitter.com/sKHrKEmN9P — Pedro René González h (@peregonba) April 23, 2025

🇹🇷 | URGENTE — Sismo de magnitud 6,2 sacude Estambul con epicentro en el mar de Mármara; la ciudad tembló con fuerza pero sin reportes de víctimas ni daños hasta ahora. pic.twitter.com/YZikCXe9kY — UHN Plus (@UHN_Plus) April 23, 2025

Δύσκολο να ξέρουμε αν ήταν ο κύριος σεισμός, δεν επηρεάζεται ο ελλαδικός χώρος, λέει ο Παπαζάχος

Σχετικά περιορισμένες εκτιμάται ότι θα είναι οι επιπτώσεις του σεισμού των 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι δυτικά της Κωνσταντινούπολης.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Φυσικής της Λιθόσφαιρας, Σεισμολογίας και Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του ΑΠΘ Κώστας Παπαζάχος, ο σεισμός σημειώθηκε σε μία «γνωστή ρηξιγενή περιοχή στη βόρεια λεκάνη του Μαρμαρά, που ιστορικά έχει δώσει πολύ ισχυρούς σεισμούς» και «δεν έχει αναμένεται να έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις, αλλά σχετικά περιορισμένες δυτικά από την Κωνσταντινούπολη».

Η δυσκολία, όπως διευκρίνισε ο καθηγητής, έγκειται στο να εκτιμηθεί, αν αυτός ήταν ο κύριος σεισμός. «Η περιοχή φιλοξενεί πολύ μεγάλα ρήγματα, είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθεί η σεισμική ακολουθία», ανέφερε.

Ο κ. Παπαζάχος διευκρίνισε, πάντως, ότι τέτοιου μεγέθους σεισμοί δεν είναι ικανοί να επηρεάσουν ρήγματα στον ελλαδικό χώρο, σημειώνοντας ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στη Θράκη σε χαμηλές εντάσεις.

