Λευκός Οίκος: Oι Γάλλοι δεν μιλούν γερμανικά σήμερα, χάρη στις ΗΠΑ

Ο Λευκός Οίκος απάντησε σήμερα στις δηλώσεις του Γάλλου ευρωβουλευτή Ραφαέλ Γκλυκσμάν, ο οποίος ζήτησε αυτό το Σαββατοκύριακο από τους Αμερικανούς να «επιστρέψουν το Άγαλμα της Ελευθερίας», υποστηρίζοντας πως «μονάχα χάρη στις ΗΠΑ οι Γάλλοι δεν μιλούν γερμανικά».

«Μονάχα χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής οι Γάλλοι δεν μιλούν γερμανικά σήμερα, επομένως θα έπρεπε να είναι πολύ ευγνώμονες προς τη μεγάλη χώρα μας», δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, χαρακτηρίζοντας τον Ραφαέλ Γκλυκσμάν έναν «μικρό, άγνωστο, Γάλλο πολιτικό».

Πηγή: skai.gr

