Βόρεια Μακεδονία: Κρίσιμη η κατάσταση των 5 νέων που νοσηλεύονται στην Ελλάδα

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται στα νοσοκομεία «Γ. Παπανικολάου» και 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, πέντε νεαροί τραυματίες οι οποίοι υπέστησαν εγκαύματα στην φονική πυρκαγιά, που σημειώθηκε χθες σε ντισκοτέκ στην πόλη Κότσανι της Βόρειας Μακεδονίας.

Στο νοσοκομείο Γ.Παπανικολάου το οποίο διαθέτει ειδική μονάδα εγκαυμάτων, νοσηλεύονται στην ΜΕΘ τρεις νεαροί, δύο κοπέλες ηλικίας 19 χρόνων και ένας νεαρός ηλικίας 25 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα εσωτερικά εγκαύματά τους είναι πολύ σοβαρά, και οι γιατροί θα προχωρήσουν σε τραχειοτομή ενώ τα εγκαύματα που φέρουν σε χέρια και πόδια περισσότερο διαχειρίσιμα, όπως αναφέρθηκε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ. Οι δύο εκ των εγκαυματιών έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση ούτε ειδοποίηση στο νοσοκομείο για διακομιδή άλλων περιστατικών.

Οι άλλοι δύο νεαροί άνδρες ηλικίας 25χρόνων, οι οποίοι νοσηλεύονται στο 424 ΓΣΝ, παραμένουν διασωληνωμένοι σε κρίσιμη κατάσταση. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν χθες αργά το μεσημέρι στα δύο νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. «Εμείς θα παρέχουμε κάθε βοήθεια στη γείτονα χώρα σε ότι μας ζητηθεί», είπε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης Κώστας Γκιουλέκας.

Νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε σχετικά: «Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα το ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ για τη διακομιδή και διαχείριση της νοσηλείας εγκαυματιών μετά από αίτημα της Βόρειας Μακεδονίας. Μετά το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα χθες στην πόλη Κότσανι της Βόρειας Μακεδονίας και κατόπιν αιτήματος της γειτονικής χώρας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, έχουν ήδη δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες και βρίσκεται σε εξέλιξη ο συντονισμός μεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ (ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ), με στόχο τη διακομιδή, την υποδοχή και περίθαλψη εγκαυματιών σε κατάλληλους υγειονομικούς σχηματισμούς της χώρας μας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

