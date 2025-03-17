Ινδονησία: Σεισμός 6 Ρίχτερ στη νήσο Σεράμ

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά της νήσου Σεράμ, στην Ινδονησία, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Μετεωρολογίας και Γεωφυσικής της χώρας (BMKG).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 147 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Μασόχι και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 30 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.