Ινδονησία: Σεισμός 6 Ρίχτερ στη νήσο Σεράμ

Σεισμός 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη νήσο Σεράμ στην Ινδονησία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά της νήσου Σεράμ, στην Ινδονησία, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Μετεωρολογίας και Γεωφυσικής της χώρας (BMKG).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 147 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Μασόχι και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 30 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

