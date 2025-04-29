«Σήμερα συμπληρώνονται επίσημα 100 ημέρες υποσχέσεων που έδωσε και τήρησε ο Πρόεδρος Τραμπ», ανέφερε ξεκινώντας την ομιλία της η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ σε ενημέρωση που παρείχε με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ημερών από τη δεύτερη θητεία Τραμπ, πλαισιωμένη από τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ ​​Μπέσεντ.

«Αυτή ήταν πραγματικά η πιο ιστορική αρχή μιας προεδρίας στην αμερικανική ιστορία. Αφού έχτισε την ισχυρότερη οικονομία στον κόσμο κατά την πρώτη του θητεία ως πρόεδρος, ο Πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται στη διαδικασία να το κάνει ξανά από την αρχή. Ο αμερικανικός λαός εμπιστεύεται τον πρόεδρο Τραμπ» ανέφερε η Καρολάιν Λίβιτ.

Περιέγραψε τον Τραμπ ως τον «αρχιεπιχειρηματία» της Αμερικής και υποστήριξε ότι περισσότερες από 100 χώρες έχουν ήδη προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων επιδιώκοντας να προσφέρουν ευνοϊκότερους όρους στην Αμερική μετά την επιβολή δασμών από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η Λίβιτ ανέφερε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει σήμερα εκτελεστικό διάταγμα για τους δασμούς στα αυτοκίνητα, καθώς προσπαθεί να μετριάσει τον αντίκτυπο των δασμών του στις αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Παίρνοντας το λόγο ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ και ερωτηθείς ποιος είναι ο στόχος του Ντόναλντ Τραμπ με τους δασμούς, αφότου ο πρόεδρος δήλωσε ότι θέλει να αντικαταστήσει τον φόρο εισοδήματος με έσοδα από δασμούς, ο υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι ο στόχος είναι διττός, η άντληση «μακροπρόθεσμων δασμολογικών εσόδων» και η διασφάλιση εμπορικών συμφωνιών.

Οι ασιατικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, ήταν «οι πιο πρόθυμες» στην αναζήτηση εμπορικών συμφωνιών, υποστήριξε ο Σκοτ ​​Μπέσεντ και υπογράμμισε ότι σύντομα θα υπάρξει ανακοίνωση για την Ινδία, επικαλούμενος την επίσκεψη του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία αυτός και ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι «σημείωσαν πολύ καλή πρόοδο».

Πρόσθεσε ότι «μπορεί να δει τα περιγράμματα μιας συμφωνίας» με τη Νότια Κορέα και ότι έχουν κάνει «ουσιαστικές συνομιλίες» με την Ιαπωνία.

Ερωτηθείς για τον εμπορικό πόλεμο των ΗΠΑ με την Κίνα, απάντησε ότι έχουν μιλήσει με αξιωματούχους στο Πεκίνο - χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Προέβλεψε ότι η Κίνα θα υποχωρήσει, λέγοντας ότι οι δασμοί θα αποδειχθούν «μη βιώσιμοι» για το Πεκίνο. Πρόσθεσε ότι έχει δει στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι η Κίνα θα μπορούσε να χάσει γρήγορα 10 εκατομμύρια θέσεις εργασίας - και «ακόμα κι αν υπάρξει μείωση των δασμών, θα μπορούσε να χάσει πέντε εκατομμύρια θέσεις εργασίας».

Η Λίβιτ καταδικάζει την «εχθρική και πολιτική» πράξη της Amazon

Όσον αφορά τα σχέδια της Amazon να εμφανίζει το πρόσθετο κόστος των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ δίπλα στα προϊόντα της η Λέβιτ απάντησε καταδικάζοντας την κίνηση της Amazon χαρακτηρίζοντάς την «εχθρική και πολιτική πράξη».

«Γιατί δεν το έκανε αυτό η Amazon όταν η κυβέρνηση Μπάιντεν αύξησε τον πληθωρισμό στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών;» αναρωτήθηκε. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «δεν αποτελεί έκπληξη» μετά από πρόσφατο άρθρο του Reuters για τη συνεργασία της Amazon με έναν «κινεζικό βραχίονα προπαγάνδας».

«Αλλά θα σας πω ότι αυτή είναι σίγουρα μια εχθρική και πολιτική ενέργεια από την Amazon», πρόσθεσε η Λέβιτ.

Οι ΗΠΑ κορυφαίος προορισμός για εγχώριες και ξένες επενδύσεις

Ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε επίσης στις επιχειρήσεις που επιστρέφουν στις ΗΠΑ λέγοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να «τους δώσει μεγάλη βεβαιότητα».

«Νομίζω ότι υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα να ολοκληρώσουμε αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο και το φορολογικό νομοσχέδιο θα είναι πολύ ισχυρό για τις εγχώριες αμερικανικές επενδύσεις», υποστηρίζει.

Ο Μπέσεντ προτρέπει επίσης τους ηγέτες των επιχειρήσεων να «επαναφέρουν το εργοστάσιό τους».

«Μπορείτε να δαπανήσετε πλήρως για τον εξοπλισμό και το κτίριο, και θα το συνδυάσουμε αυτό με την απορρύθμιση, τη φθηνή ενέργεια και την κανονιστική βεβαιότητα», προσθέτει.

«Αυτό θα συνεχίσει να καθιστά τις ΗΠΑ τον σημαντικότερο προορισμό για εγχώριες και ξένες επενδύσεις».

«Η μετεγκατάσταση δεν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις σε διάστημα 100 ημερών» υπογράμμισε ο Μπέσεντ.

Πηγή: skai.gr

