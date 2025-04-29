Amazon: Διαψεύδει ότι σχεδίαζε την αναγραφή των δασμών στα προϊόντα

Η Amazon διέψευσε ένα δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο αμερικανικός κολοσσός εμπορίου σχεδιάζει να δείχνει την επιβάρυνση από τους αμερικανικούς δασμούς στις τιμές προϊόντων που προσφέρει στην πλατφόρμα του, μετά την επίθεση του Λευκού Οίκου κατά του κολοσσού για τη φερόμενη αυτή κίνηση.

O ιστότοπος Punchbowl News σε δημοσίευμά του ανέφερε ότι η εταιρεία του Τζεφ Μπέζος αναμένεται να δείχνει παράλληλα με την τιμή πώλησης, το μέρος της τιμής που προκύπτει από τους τελωνειακούς δασμούς που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στους κύριους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Αντιδρώντας στο δημοσίευμα, η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου κατηγόρησε την Amazon για μια «εχθρική και πολιτική ενέργεια», τονίζοντας ότι αυτό γίνεται «επειδή η Amazon έχει υπογράψει συνεργασία με έναν κινεζικό βραχίονα προπαγάνδας».

Ο αμερικανικός κολοσσός ανακοίνωσε ότι ποτέ δεν εξέτασε να καταχωρίσει δασμούς στον κύριο ιστότοπο λιανικής πώλησης και τίποτα δεν έχει εφαρμοστεί σε κανέναν ιστότοπο της εταιρείας. «Η ομάδα που διαχειρίζεται το εξαιρετικά χαμηλού κόστους διαδικτυακό κατάστημα Amazon Haul έχει εξετάσει την ιδέα να καταχωρίσει επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή σε ορισμένα προϊόντα», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πολλές τρίτες εταιρείες που πωλούν προϊόντα τους μέσω Amazon έχουν αυξήσει τις τιμές τους για να μετριάσουν τον αναμενόμενο αντίκτυπο των δασμών.

Επιχειρήσεις και οικονομολόγοι αναμένουν ιδιαίτερα σημαντικό αντίκτυπο στις εισαγωγές τελικών προϊόντων ή εξαρτημάτων από την Κίνα, στην πλειονότητα των οποίων ο Τραμπ έχει επιβάλει δασμούς 145%.

Πηγή: Skai.gr, Reuters, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.