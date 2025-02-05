Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για κίνδυνο εθνοκάθαρσης στη Γάζα

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ θα προειδοποιήσει σήμερα για τον κίνδυνο κάθε απόπειρας "εθνοκάθαρσης" στη Γάζα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε να φύγουν οι Παλαιστίνιοι από το κατεστραμμένο έδαφος, δήλωσε ο εκπρόσωπός του.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του που έχει προγραμματιστεί για αργότερα σήμερα ενώπιον της επιτροπής του ΟΗΕ για την άσκηση του αναφαίρετου δικαιώματος των Παλαιστινίων, ο Αντόνιο Γκουτέρες "θα πει ότι κατά την αναζήτηση λύσεων, δεν πρέπει να επιδεινώνουμε το πρόβλημα", δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ στους δημοσιογράφους.

"Είναι ζωτικής σημασίας να παραμείνουμε πιστοί στα θεμέλια του διεθνούς δικαίου. Είναι σημαντικό να αποφύγουμε κάθε μορφή εθνοκάθαρσης", πρόσθεσε, επικαλούμενος τις δηλώσεις του Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος θα υποστηρίξει επίσης για άλλη μια φορά τη λύση των δύο κρατών, του ισραηλινού και του παλαιστινιακού.

Όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα για τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου σε σχέση με τη Γάζα, ο Στεφάν Ντουζαρίκ δήλωσε ότι "κάθε εξαναγκαστικός εκτοπισμός του πληθυσμού ισοδυναμεί με εθνοκάθαρση".

Ο Τραμπ μίλησε χθες, Τρίτη, για ένα σχέδιο ανάληψης του ελέγχου της Λωρίδας της Γάζας και εκτοπισμού προς την Ιορδανία ή την Αίγυπτο των Παλαιστινίων που θα "τους άρεσε πολύ" να φύγουν από το έδαφος αυτό που έχει καταστραφεί έπειτα από 15 μήνες πολέμου. Προτάσεις που προκάλεσαν πλήθος διαμαρτυριών σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

