Κορυφώνεται το διπλωματικό παιχνίδι ανάμεσα σε Δύση και Ρωσία, λίγη ώρα πριν την τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
Ο Λευκός Οίκος θέλησε να στείλει σαφές μήνυμα στο Κρεμλίνο, τονίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδροε είναι «ανοιχτός» στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ρώσο ομόλογο του, ωστόσο, σε περίπτωση μη συμφωνίας, δεν απέκλεισε επιπλέον κυρώσεις στη Μόσχα.
Η τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Τραμπ και στον Πούτιν είναι προγραμματισμένο για τις 5 ώρα Ελλάδας, ενώ θα ακολουθήσει επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον ομόλογό του της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Μετά τις επαφές με τις άμεσα εμπλεκόμενες στον πολεμο πλευρές, ο Τραμπ αναμένεται να έχει επικοινωνία με την ομάδα των «προθύμων» (Μακρόν, Στάρμερ, Τουσκ και Μερτς), προκειμένου να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα των διπλωματικών κινήσεων.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.