Κορυφώνεται το διπλωματικό παιχνίδι ανάμεσα σε Δύση και Ρωσία, λίγη ώρα πριν την τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Λευκός Οίκος θέλησε να στείλει σαφές μήνυμα στο Κρεμλίνο, τονίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδροε είναι «ανοιχτός» στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ρώσο ομόλογο του, ωστόσο, σε περίπτωση μη συμφωνίας, δεν απέκλεισε επιπλέον κυρώσεις στη Μόσχα.

Η τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Τραμπ και στον Πούτιν είναι προγραμματισμένο για τις 5 ώρα Ελλάδας, ενώ θα ακολουθήσει επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον ομόλογό του της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μετά τις επαφές με τις άμεσα εμπλεκόμενες στον πολεμο πλευρές, ο Τραμπ αναμένεται να έχει επικοινωνία με την ομάδα των «προθύμων» (Μακρόν, Στάρμερ, Τουσκ και Μερτς), προκειμένου να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα των διπλωματικών κινήσεων.

