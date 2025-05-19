Βανς: Αν η Ρωσία δεν θέλει να διαπραγματευτεί, οι ΗΠΑ πρέπει να αποσυρθούν από την ειρηνευτική προσπάθεια

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, εξέφρασε τη Δευτέρα την απογοήτευση της Ουάσινγκτον σχετικά με την απροθυμία της Ρωσίας να συμμετάσχει ουσιαστικά σε ειρηνευτικές συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας ότι «αν η Μόσχα δεν είναι πρόθυμη να εμπλακεί, τελικά οι ΗΠΑ πρέπει να πουν ότι αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος».

Λίγο πριν την τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο, ο Βανς ανέφερε, μάλιστα, ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν φαίνεται να γνωρίζει πώς να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Παράλληλα, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος αναγνώρισε ότι υπάρχει ένα αδιέξοδο στις συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα είδος αδιεξόδου. Και νομίζω ότι ο πρόεδρος θα πει στον Ρώσο πρόεδρο ότι «λοιπόν, είσαι σοβαρός; Το εννοείς πραγματικά;» δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους καθώς ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από την Ιταλία, έπειτα από συνάντησή του με τον Πάπα. Ο Βανς πρόσθεσε ότι μόλις είχε μιλήσει με τον Τραμπ.



