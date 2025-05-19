Γερμανία και ΕΕ ετοιμάζουν νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Γερμανία συνεργάζεται με τους συμμάχους της για ένα νέο πακέτο κυρώσεων, με στόχο να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία ώστε να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Η κυβέρνηση στο Βερολίνο εξετάζει και επανεξετάζει διαρκώς τις επιλογές της αναφορικά με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, δήλωσε τη Δευτέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους κατά την τακτική ενημέρωση Τύπου. Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υιοθετήσει αυτή την εβδομάδα το 17ο πακέτο κυρώσεων.

Οι νέες κυρώσεις της ΕΕ αναμένεται να στοχεύσουν τον ρωσικό χρηματοπιστωτικό τομέα, στο πλαίσιο της τελευταίας προσπάθειας των συμμάχων της Ουκρανίας να ασκήσουν πίεση στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ώστε να διαπραγματευτεί μια συμφωνία ειρήνης για τον τερματισμό του πολέμου. Η ΕΕ προετοιμάζεται επίσης να στοχεύσει τράπεζες τρίτων χωρών που στηρίζουν την πολεμική επιχείρηση της Μόσχας, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.

Το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμπορευτούν με τις κυρώσεις της Ευρώπης εξαρτάται από την έκβαση της προγραμματισμένης τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Πούτιν τη Δευτέρα, δήλωσε ο Κορνέλιους.

Μαζί με τους συμμάχους της, η Γερμανία έχει επανειλημμένα καλέσει τη Ρωσία να συμφωνήσει σε άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, και οι νέες κυρώσεις έχουν ως σκοπό να πιέσουν τον Πούτιν προς αυτή την κατεύθυνση, πρόσθεσε.



Πηγή: The Washington Post

