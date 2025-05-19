Ρωσία: «Με βάση τις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης η συνομιλία Πούτιν – Τραμπ» 

Ο Ρώσος προεδρικός εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ διεμήνυσε τη Δευτέρα ότι η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και των ΗΠΑ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, που αναμένεται στις 5 το απόγευμα, θα προχωρήσει με βάση τα αποτελέσματα των συνομιλιών της Κωνσταντινούπολης. Δεν έχει ακόμη προετοιμαστεί συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, διευκρίνισε.

«Η συνομιλία είναι σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Όσο για τις συνομιλίες, εμείς [στο Κρεμλίνο] έχουμε ήδη πει ό,τι μπορούσαμε (να πούμε), υπογραμμίσαμε τα βασικά σημεία», ξεκαθάρισε. «Θα τις περιμένουμε τώρα. Θα δώσουμε τη μέγιστη δυνατή πληροφόρηση με βάση τα αποτελέσματα της συνομιλίας», δήλωσε.

Στις 16 Μαΐου, η Ρωσία και η Ουκρανία πραγματοποίησαν συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη. Μετά τη συνάντηση, η Μόσχα και το Κίεβο συμφώνησαν να ανταλλάξουν αιχμαλώτους πολέμου, καθώς και να συνεχίσουν τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Ο επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, δήλωσε ότι η ρωσική πλευρά ήταν ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα της συνάντησης. Είπε επίσης ότι η Ουκρανία είχε ζητήσει άμεσες συνομιλίες μεταξύ των ηγετών των δύο κρατών. Η Ρωσία «έλαβε υπόψη αυτό το αίτημα» δήλωσε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Παράλληλα, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τον Ντμίτρι Πεσκόφ, μετέδωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν προετοιμασίες για συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος είχε κάνει γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει ανοικτός στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ρώσο πρόεδρο.

Πηγή: skai.gr

