Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, θα ταξιδέψει στο Άμπου Ντάμπι για συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία την Τετάρτη και την Πέμπτη, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου.

Ο Αμερικανός αξιιωματούχος, πρώτα θα βρεθεί στο Ισραήλ για τις συζητήσεις μεταξύ Τελ Αβίβ και Τεχεράνης και μετά θα ταξιδέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να συνεχίσει τον κύκλο των ειρηνευτικών διαδικασιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Ο Γουίτκοφ και ο Αραγκτσί αναμένεται να συναντηθούν την Παρασκευή στον επόμενο σταθμό του Αμερικανού απεσταλμένου, στην Κωνσταντινούπολη, για να συζητήσουν μια πιθανή πυρηνική συμφωνία. Σε αυτή τη συνάντηση θα βρεθούν διπλωμάτες από τα ΗΑΕ, τη Σαουδική Αραβία, το Ομάν και την Αίγυπτο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.