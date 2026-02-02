Ο Γουίτκοφ φτάνει στο Ισραήλ για συναντήσεις με Νετανιάχου και Ζαμίρ

Ο Αμερικανός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ την Τρίτη για συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, σύμφωνα με δύο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στο Ιράν, μετά την επίσκεψη του Ζαμίρ στην Ουάσινγκτον το Σαββατοκύριακο για μια σειρά επαφών με Αμερικανούς αξιωματούχους άμυνας σχετικά με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τη Δευτέρα ότι ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιαν διέταξε την έναρξη πυρηνικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει σε μια συμφωνία που θα αποτρέψει στρατιωτική δράση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μετά τη φονική καταστολή από τις ιρανικές αρχές των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που κορυφώθηκαν τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ απείλησε με στρατιωτική δράση και διέταξε την αποστολή ομάδας αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή.

Παρά την αύξηση της πίεσης προς το Ιράν, ο Τραμπ έχει διατηρήσει τη θέση ότι ελπίζει σε μια συμφωνία. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, έχει επίσης επιμείνει ότι επιθυμεί τη διπλωματία, ενώ ταυτόχρονα έχει δεσμευτεί για ανεμπόδιστη αντίδραση σε οποιαδήποτε επίθεση.

«Ο πρόεδρος Πεζεσκιαν διέταξε το άνοιγμα συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανώνυμη κυβερνητική πηγή.

«Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες για το πυρηνικό ζήτημα», ανέφερε το Fars, χωρίς να προσδιορίσει ημερομηνία.

Το ρεπορτάζ αναπαράχθηκε επίσης από την κυβερνητική εφημερίδα Iran και την μεταρρυθμιστική ημερήσια Shargh. Οι συνομιλίες πιθανότατα θα ηγηθούν από τον ανώτερο απεσταλμένο του Τραμπ, Γουίτκοφ, και τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με το Axios, η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Κατάρ εργάζονται για τη διοργάνωση συνάντησης εντός της εβδομάδας μεταξύ του Γουίτκοφ και Ιρανών αξιωματούχων στην Άγκυρα, την πρωτεύουσα της Τουρκίας. Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο οποιασδήποτε ενδεχόμενης διαπραγμάτευσης, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε: «Χώρες της περιοχής δρουν ως μεσολαβητές στην ανταλλαγή μηνυμάτων».

«Έχουν τεθεί αρκετά ζητήματα και εξετάζουμε και οριστικοποιούμε τις λεπτομέρειες κάθε σταδίου της διπλωματικής διαδικασίας, την οποία ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε. «Αυτό αφορά τη μέθοδο και το πλαίσιο».

Μιλώντας στο CNN την Κυριακή, ο Αραγτσί δήλωσε ότι πιστεύει πως η χώρα του μπορεί να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να προσπαθεί να αποκλιμακώσει τις εντάσεις γύρω από το Ιράν, σημειώνοντας ότι εδώ και καιρό έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της για την επεξεργασία ή την αποθήκευση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Ερωτηθείς εάν η Ρωσία συζητά με το Ιράν και τις ΗΠΑ το ενδεχόμενο να αναλάβει το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε: «Αυτό το θέμα βρίσκεται στην ατζέντα εδώ και πολύ καιρό».

«Η Ρωσία προσφέρει τις υπηρεσίες της εδώ και αρκετό καιρό ως μια πιθανή επιλογή που θα οδηγούσε στην άρση ορισμένων ενοχλητικών παραγόντων για μια σειρά χωρών», είπε ο Πεσκόφ.

«Αυτή τη στιγμή, η Ρωσία συνεχίζει τις προσπάθειές της, συνεχίζει τις επαφές της με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και διατηρεί την ετοιμότητά της να αποκλιμακώσει τις εντάσεις γύρω από το Ιράν στο μέτρο των δυνατοτήτων της», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ στόχευσε τα πυρηνικά και βαλλιστικά πυραυλικά προγράμματα του Ιράν κατά τη διάρκεια του περσινού πολέμου και έχει αποδυναμώσει αρκετές από τις τρομοκρατικές οργανώσεις που χρηματοδοτεί η Τεχεράνη και επιδιώκουν την καταστροφή του Ισραήλ. Ο Τραμπ έχει επίσης προειδοποιήσει το Ιράν να μην επεκτείνει το απόθεμα βαλλιστικών πυραύλων του.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι η εκτεταμένη επίθεσή του κατά της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν, πυρηνικών επιστημόνων, εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου και του βαλλιστικού πυραυλικού προγράμματος ήταν αναγκαία για να αποτραπεί η Ισλαμική Δημοκρατία από την υλοποίηση του διακηρυγμένου της σχεδίου να καταστρέψει το εβραϊκό κράτος.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, εμπλούτισε ουράνιο σε επίπεδα που δεν έχουν καμία ειρηνική εφαρμογή, παρεμπόδισε διεθνείς επιθεωρητές από τον έλεγχο των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και επέκτεινε τις βαλλιστικές πυραυλικές του δυνατότητες. Το Ισραήλ δήλωσε ότι το Ιράν είχε πρόσφατα λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση της οπλοποίησης.

Το Ιράν αντέδρασε στα ισραηλινά πλήγματα εκτοξεύοντας πάνω από 500 βαλλιστικούς πυραύλους και περίπου 1.100 drones κατά του Ισραήλ. Οι επιθέσεις σκότωσαν 32 ανθρώπους και τραυμάτισαν περισσότερους από 3.000 στο Ισραήλ, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους και νοσοκομεία.

Πηγή: skai.gr

