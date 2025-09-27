Το Ιράκ ξεκινά και πάλι εξαγωγές πετρελαίου από το Κουρδιστάν ύστερα από διακοπή δύο και πλέον ετών

Το Ιράκ ξεκίνησε και πάλι σήμερα τις εξαγωγές πετρελαίου από την αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν, στο βόρειο τμήμα της χώρας, ύστερα από δύο και πλέον χρόνια διακοπής εξαιτίας νομικών και τεχνικών διαφορών, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Ο έλεγχος των πετρελαϊκών εξαγωγών έχει αποτελέσει σημαντικό σημείο έντασης μεταξύ της Βαγδάτης και της Ερμπίλ, της πρωτεύουσας του ιρακινού Κουρδιστάν, κάτι που οδήγησε στο κλείσιμο από το 2023 ενός σημαντικού αγωγού προς την Τουρκία.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων INA ανακοίνωσε την «επανάληψη των εξαγωγών πετρελαίου από τα κοιτάσματα της περιοχής του ιρακινού Κουρδιστάν».

Ο διευθυντής της Somo, στης κρατικής εταιρίας εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ, ο Αλί Νιζάρ, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ξεκίνησαν και πάλι οι εξαγωγές πετρελαίου από το Κουρδιστάν μέσω του αγωγού Ιράκ-Τουρκίας. Η Somo θα λαμβάνει 190.000 βαρέλια την ημέρα προς εξαγωγή και θα κρατά 50.000 βαρέλια την ημέρα για την εγχώρια κατανάλωση, σύμφωνα με τον Νιζάρ.

Η ιρακινή κυβέρνηση είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο συμφωνία για την επανέναρξη των εξαγωγών αυτών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

