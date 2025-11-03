Καθώς η Wall Street αντιμετωπίζει την προοπτική ο αριστερός ακτιβιστής Zoράν Μαμντανί να γίνει ο επόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ένα ταχέως αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό κέντρο στο νότο γίνεται όλο και πιο ελκυστικό, σημειώνει η New York Post.

Το Ντάλας -το οποίο έχει φιλοξενήσει μεγάλους επιχειρηματίες όπως ο Ross Perot, ο Mark Cuban και ο Jerry Jones -έχει γίνει πρόσφατα πόλος έλξης για μεγάλες χρηματοοικονομικές εταιρείες που ιδρύθηκαν και αναπτύχθηκαν στη Νέα Υόρκη.

Goldman Sachs και JPMorgan «μετακομίζουν» στο Ντάλας

Η Goldman Sachs κατασκευάζει ένα συγκρότημα 800.000 τετραγωνικών ποδιών, αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων, στο Ντάλας. Η έναρξη λειτουργίας του έχει προγραμματιστεί για το 2028 και θα στεγάσει πάνω από 5.000 υπαλλήλους. Πέρυσι, η τράπεζα προσέλαβε τον Robert Kaplan, πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Ντάλας, ως αντιπρόεδρο.

Εν τω μεταξύ, η JPMorgan απασχολεί πλέον 31.000 άτομα στο Τέξας -περισσότερα από τα 24.000 άτομα που απασχολεί στη Νέα Υόρκη. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η τράπεζα μόλις άνοιξε τα κεντρικά της γραφεία στην Park Avenue, αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία σχεδιάστηκαν από τον βρετανό αρχιτέκτονα Norman Foster.

«Δεν θα έπρεπε να ήταν έτσι, αλλά το Τέξας σας αγαπάει που είστε εκεί», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Τζέιμι Ντίμον στο Bloomberg το 2023.

Δύο χρόνια αργότερα, η Wall Street αισθάνεται λιγότερη αγάπη από ποτέ για το «Μεγάλο Μήλο», καθώς οι ψηφοφόροι είναι έτοιμοι να εκλέξουν έναν υποψήφιο δήμαρχο γεννημένο στην Ουγκάντα, ο οποίος εδω και καιρό ασχολείται με τη ρητορική «defund the police» (αποσύρετε τη χρηματοδότηση από την αστυνομία) και ο οποίος έχει δεσμευτεί να αυξήσει τους φόρους για τους πλούσιους.

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Fortress Investment Group, Drew McKnight, ο οποίος εντάχθηκε στην εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων αξίας 53 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2005, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξη στην εφημερίδα The Post ότι οι αξιωματούχοι έχουν επίσης κινηθεί γρήγορα για να μειώσουν τη γραφειοκρατία και να κάνουν τη μετάβαση στο Τέξας πιο ελκυστική.

«Η Νέα Υόρκη εξακολουθεί να είναι η οικονομική πρωτεύουσα των ΗΠΑ και μία από τις οικονομικές πρωτεύουσες του κόσμου... Αλλά το Τέξας μπορεί να ανταγωνιστεί», ανέφερε ο 47χρονος πρώην υπάλληλος της Goldman Sachs από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, έκτασης 50.000 τετραγωνικών ποδιών, στο Ντάλας, που αποτελεί μέρος αυτού που οι Αμερικανοί χρηματοδότες έχουν ονομάσει «Y'all Street».

Η εφημερίδα The Post δημοσίευσε στις 22 Οκτωβρίου ένα άρθρο σχετικά με την ανησυχία του McKnight για το πώς ο υποψήφιος δήμαρχος Mαμντανί θα μπορούσε να ανατρέψει την αγορά ακινήτων της πόλης με το πρόγραμμά του για πάγωμα των ενοικίων.

Η εταιρεία παραμένει εγγεγραμμένη στη Νέα Υόρκη, αλλά από το 2021 έχει επεκταθεί ραγδαία στο Τέξας.

Άλλοι κολοσσοί της Wall Street ακολουθούν το παράδειγμά της. Το Ντάλας απασχολεί 384.000 άτομα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μετά τη Νέα Υόρκη ως το μεγαλύτερο κέντρο της χώρας.

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Kathryn Wylde, επιφανής επιχειρηματίας της Νέας Υόρκης, το 2024 το Τέξας απασχολούσε 519.000 εργαζόμενους στον χρηματοπιστωτικό τομέα, αριθμός υψηλότερος από τους 507.000 εργαζόμενους στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Γιατί το Τέξας γίνεται πιο ελκυστικό

Το Τέξας έχει απαγορεύσει συνταγματικά τους φόρους επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και έχει δημιουργήσει εξειδικευμένα εμπορικά δικαστήρια. Και οι δύο αυτές κινήσεις έχουν ως στόχο να προσελκύσουν κεφάλαια από τα παραδοσιακά εμπορικά κέντρα των ΗΠΑ.

«Το Τέξας έχει καταστήσει πολύ εύκολη την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και την πρόσληψη προσωπικού», δήλωσε ο McKnight. «Δεν είναι μόνο το φορολογικό καθεστώς -είναι οι άδειες, η λήψη αποφάσεων και η ταχύτητα», σημείωσε.

Αναφέρθηκε στο παράδειγμα της MP Materials, μιας εταιρείας παραγωγής σπάνιων γαιών που υποστηρίζεται από την Fortress, η οποία ξεκίνησε την κατασκευή ενός εργοστασίου παραγωγής μαγνητών στο Φορτ Γουόρθ το 2023 και άρχισε να λειτουργεί μόλις 18 μήνες αργότερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.