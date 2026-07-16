Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Λετονία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από υδροηλεκτρικό φράγμα κοντά στη Ρίγα και υπόγεια εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου λόγω απειλής από τη Ρωσία.

Η προειδοποίηση βασίζεται σε πληροφορίες δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με πιθανές προβοκατόρικες ενέργειες και επιθέσεις της Ρωσίας στην περιοχή.

Το Κρεμλίνο απορρίπτει τους ισχυρισμούς και υποστηρίζει ότι στοχεύουν στη δημιουργία φόβου.

Η Λετονία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από υδροηλεκτρικό φράγμα κοντά στην πρωτεύουσα Ρίγα και μια τεράστια υπόγεια εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου, λόγω πληροφοριών περί απειλής από τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Άντρις Κούλμπεργκς στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Οι ηγέτες της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Πολωνίας προειδοποίησαν πρόσφατα ότι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν πως η Ρωσία σχεδιάζει προβοκατόρικες ενέργειες και επιθέσεις εναντίον υποδομών της περιοχής. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο απέρριψε τους ισχυρισμούς, υπογραμμίζοντας πως αποσκοπούν στο να σπείρουν τρόμο.

Ερωτηθείς σε συνέντευξη εάν έχει αυξηθεί το επίπεδο ασφαλείας λόγω της πιθανολογούμενης απειλής, ο πρωθυπουργός της Εσθονίας απάντησε: «Φυσικά, στο Inčukalns (σ.σ. όπου βρίσκεται η εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου), στον ενεργειακό τομέα και τις συναφείς εταιρείες, και σίγουρα στον υδροηλεκτρικό σταθμό».

Ο Κούλμπεργκς είπε ότι μίλησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και ζήτησε από τη Συμμαχία επιπλέον συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και χερσαίες δυνάμεις.

Ο πρωθυπουργός της Λετονίας επέκρινε επίσης τις χώρες της ΕΕ που μπλοκάρουν το 21ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, το οποίο περιλαμβάνει περιορισμούς σε 250 πρόσωπα και οντότητες και αυστηρότερα μέτρα για το ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). «Ορισμένες (ευρωπαϊκές) χώρες βγάζουν πολλά χρήματα από αυτό. Το ερώτημα είναι: θέλετε να βγάλετε χρήματα ή θέλετε να επιτευχθεί ειρήνη; Δεν μπορείτε να έχετε και τα δυο», είπε ο Άντρις Κούλμπεργκς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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