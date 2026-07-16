Λευκός Οίκος: Το Ιράν συνεχίζει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ και θέλει συμφωνία

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται «καταστροφικά πλήγματα» από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Η Λέβιτ ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παραμένει ανοιχτός στη διπλωματία, ωστόσο αποφάσισε να διατάξει τις τελευταίες επιθέσεις κατά του Ιράν επειδή, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η Τεχεράνη παραβίασε το μνημόνιο κατανόησης επιτιθέμενη σε εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, έχει «εξουδετερώσει» την ικανότητα του Ιράν να αμυνθεί, επιτρέποντας στις Ηνωμένες Πολιτείες να πλήττουν στόχους «οποτεδήποτε» και «οπουδήποτε».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.