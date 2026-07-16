Tραμπ: Απολύθηκε ο χειριστής του οτοκιού του

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ένας υπάλληλος του Λευκού Οίκου που χειριζόταν το οτοκιού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απολύθηκε λόγω υποψιών ότι έβαλε στοιχήματα ύψους δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σχετικά με το περιεχόμενο των ομιλιών του προέδρου, το οποίο γνώριζε εκ των προτέρων.

Η απόλυση έγινε χωρίς αποζημίωση, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε την υπόθεση «πραγματικά λυπηρή και, ειλικρινά, ντροπιαστική».

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα ότι απολύθηκε ένας υπάλληλός του ο οποίος χειριζόταν το οτοκιού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι έβαλε στοιχήματα ύψους δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σχετικά με το περιεχόμενο των ομιλιών του, το οποίο γνώριζε εκ των προτέρων.

Ο εργαζόμενος απολύθηκε «χωρίς αποζημίωση» είπε η Κάρολαϊν Λέβιτ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ο πρόεδρος Τραμπ βρήκε την όλη κατάσταση «πραγματικά λυπηρή και, ειλικρινά, ντροπιαστική», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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