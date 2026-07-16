Η Νικαράγουα ανακοίνωσε απόψε ότι διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις της με την Ιταλία, αφού η Ρώμη επέκρινε τη «φιλοξενία» που παρέχεται σε πρώην μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών που έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Άλντο Μόρο, το 1978.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι κατήγγειλε την Τετάρτη ότι ο Αλέσιο Καζιμίρι, 74 ετών σήμερα, προστατεύεται από την κυβέρνηση των συμπροέδρων Ντανιέλ Ορτέγκα και Ροζάριο Μουρίγιο. Ο Καζιμίρι έχει καταδικαστεί σε έξι φορές ισόβια.

«Δεν έχουμε τίποτα το κοινό με τις θέσεις εξτρεμιστικών κυβερνήσεων, όπως αυτή της Νικαράγουας, μιας χώρας που φιλοξενεί ακόμη τους επικίνδυνους τρομοκράτες των Ερυθρών Ταξιαρχιών, όπως τον Αλέσιο Καζιμίρι» είπε ο Ιταλός υπουργός, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, σε ένα φόρουμ των συντηρητικών ηγετών της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, στη Μαδρίτη.

Ο Αλέσιο Καζιμίρι βρίσκεται στη Νικαράγουα από το 1983 και το 1988 απέκτησε την υπηκοότητα της χώρας αυτής, κατά την πρώτη θητεία του Ντανιέλ Ορτέγκα στην προεδρία. Το 2004 το Ανώτατο Δικαστήριο της Νικαράγουας απέρριψε το αίτημα της ιταλικής κυβέρνησης για την έκδοσή του.

Ως απάντηση στις δηλώσεις του Ταγιάνι, το υπουργείο Εξωτερικών της Νικαράγουας ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα διακόπτει «κάθε διπλωματική σχέση με την ιταλική κυβέρνηση» λόγω αυτών των «αδικαιολόγητων, επιθετικών και ανεύθυνων» δηλώσεων.

Η Ρώμη απάντησε ότι η Ιταλία «θα συνεχίσει να απαιτεί να λογοδοτήσει ο Καζιμίρι για τα εγκλήματα για τα οποία κρίθηκε ένοχος, όπως αυτό ζητήθηκε ήδη με ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Ο 80χρονος Ορτέγκα, πρώην αντάρτης που κυβέρνησε τη Νικαράγουα τη δεκαετία του 1980 μετά την επικράτηση της επανάστασης των Σαντινίστας, επέστρεψε στην εξουσία το 2007. Κατηγορείται ότι εγκαθίδρυσε ένα αυταρχικό καθεστώς μαζί με τη σύζυγό του, τη Ροζάριο Μουρίγιο, 75 ετών, η οποία ορίστηκε συμπρόεδρος της χώρας.

Τα τελευταία χρόνια η Νικαράγουα διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις της με την Ταϊβάν, την Ολλανδία, τον Ισημερινό και το Ισραήλ. Στις αρχές του 2026 η Ισπανία απέλασε τον πρεσβευτή της Νικαράγουας στη Μαδρίτη, ως απάντηση σε μια παρόμοια απόφαση που έλαβε η Μανάγκουα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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